Рыба пошла против течения банкротства

Владельцы камчатского рыбного завода «Сокра», чей долг перед Сбербанком выкупила структура, связанная с экс-главой Минсельхоза Александром Ткачевым, пытаются сохранить контроль над активом. Теперь «Сокра» взыскивает с банка 3,44 млрд руб. убытков от приостановления финансирования, надеясь избежать банкротства. Добиться положительного результата будет непросто, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Рыбоперерабатывающий завод "Сокра"», в отношении которого возбуждено дело о банкротстве по заявлению Сбербанка, требует взыскать с банка 3,44 млрд руб., рассказали “Ъ” в компании. Копия поданного в арбитражный суд Камчатского края ходатайства с требованиями есть у “Ъ”, уведомление о поступлении документа отражено в картотеке дел. В Сбербанке комментарий не предоставили.

Камчатский завод «Сокра» выпускает филе, консервы, пресервы, икру под брендом «41 регион». Собственный флот насчитывает девять судов. Сложности у завода начались после возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора и владельца 51% Андрея Обедина. Как заявили “Ъ” в компании, в связи с этим Сбербанк приостановил выдачу оборотных кредитов и финансирование строительства трех судов. В мае банк обратился в суд с заявлением о банкротстве «Сокры» и взыскании 1,19 млрд руб. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Сбербанк продал долг к компании ООО «Восточный актив», которую на рынке считают близкой Александру Ткачеву, экс-главе Минсельхоза и владельцу Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева. В агрокомплексе “Ъ” не ответили.

Как поясняют в «Сокре», прекращение финансирования в рамках первой кредитной линии привело к остановке строительства судна на завершающих этапах работ, а линии под два других судна не были открыты — это сорвало три контракта с верфью, что сделало невозможным получение инвестиционных квот. Недополученную прибыль от продажи улова по этим квотам в компании оценили в 2,97 млрд руб.

Андрей Обедин передал “Ъ” через своего представителя, что попытка банкротства «Сокры» носит «искусственный характер», а цель процедуры — смена собственника. По его словам, еще до подачи заявления о банкротстве Сбербанк как владелец 5% и кредитор «Сокры» «настаивал на продаже» предприятия «Восточному активу», а теперь с новым кредитором банк предпринимает попытки блокировать работу завода. Как отмечают в «Сокре», часть поставщиков отказалась от поставок, арест счетов затруднил проведение расчетов, и кредиторы пытаются отстранить от должности руководителя.

В «Сокре» считают, что ответчиком по встречному иску должен быть Сбербанк, так как «Восточному активу» уступлено лишь право требования. Руководитель отдела финансово-экономических экспертиз «Аверта Групп» Людмила Хапугина согласна, что передача прав требования не означает перехода всего пула обязанностей по договору об открытии кредитной линии, по которому банк обязался предоставить денежные средства на определенных условиях.

Руководитель практики «Реструктуризация и банкротство» коллегии адвокатов «Регионсервис» Павел Кирсанов отмечает, что в последнее время должник или его кредиторы все чаще пытаются в делах о банкротстве переложить ответственность за причинение убытков на банки. В большинстве случаев те действуют в рамках широких, но все-таки зафиксированных в договорах полномочий, поэтому добиться положительного результата может быть непросто, отмечает он. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель говорит, что суду предстоит разобраться, действительно ли банк нарушил условия договора и без достаточных оснований не предоставил финансирование, и что именно это привело к возникновению убытков.

В «Сокре» говорят, что планируют ходатайствовать об оставлении без рассмотрения или приостановлении рассмотрения заявления Сбербанка о банкротстве компании до рассмотрения встречного иска. По словам господина Учителя, единственная возможность для владельцев «Сокры» сохранить корпоративный контроль — погасить долг, чтобы избежать банкротства.

Анатолий Костырев