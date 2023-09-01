Оборонка нарастила достаток

За шесть месяцев 2023 года, по данным Росстата, уровень реальных денежных доходов населения Челябинской области увеличился на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Динамика превышает среднероссийские темпы роста — 3,9%. Во втором квартале на 10,2% выросла доля сбережений населения во вкладах, после оттока в первом квартале почти на 2%. Эксперты объясняют рост реальных доходов увеличением зарплат, прежде всего, на связанных с гособоронзаказом предприятиях, концентрация которых в Челябинской области высока. Сбережения в банках продолжат расти из-за инфляции и роста ставок по депозитам, считают аналитики



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средняя номинальная зарплата в регионе составила 55,7 тыс. руб. в первом полугодии

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Средняя номинальная зарплата в регионе составила 55,7 тыс. руб. в первом полугодии

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным Росстата, в первой половине 2023 года реальные денежные доходы (за вычетом инфляции) жителей Челябинской области выросли на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Во втором квартале показатель увеличился на 8,9% год к году. Данные об уровне жизни в регионах представлены в докладе о социально-экономическом положении России в январе–июле.

За последние 10 лет наибольший рост реальных денежных доходов жителей Челябинской области был зафиксирован только в третьем квартале 2021 года — 10,8%. По итогам шести месяцев этого года номинальные среднемесячные денежные доходы на душу населения составили 33,6 тыс. руб., что на 13% больше, чем годом ранее. Потребительские расходы увеличились на 13,2%, до 28,6 тыс. руб. Во втором квартале доходы составляли 35,6 тыс., расходы — 29,2 тыс. руб.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам Челябинской области, в январе–июне составила 55,7 тыс. руб., что на 15,1% превышает показатель первого полугодия 2022 года. В июне средняя начисленная зарплата достигла 61,6 тыс. руб. Это на 17,6% больше июня прошлого года и на 5,7% — мая 2023-го.

Доля сбережений южноуральцев во вкладах в объеме текущих денежных доходов во втором квартале выросла на 10,9% год к году. При этом в первом квартале зафиксирован отток средств почти на 2%.

По данным Росстата, темпы роста реальных доходов в Челябинской области превышают среднероссийские. В целом по стране показатель в январе–июне вырос на 3,9%, во втором квартале — на 4,7%. При этом в Уральском федеральном округе реальные денежные доходы населения увеличились в среднем на 10,7% во втором квартале и на 9,1% по итогам полугодия. Среди регионов УрФО в Челябинской области наименьший темп роста показателя. Наибольшая динамика за шесть месяцев зафиксирована в Тюменской области — 11,5% и Ямало-Ненецком автономном округе — 11,3%. В Ханты-Мансийском АО рост составил 9,8%, в Курганской области — 9,7%, в Свердловской — 8,8%.

С ростом реальных доходов в Челябинской области растет потребление. Так, оборот розничной торговли в январе–июне увеличился на 9% год к году, общественного питания — на 3%, платных услуг — на 2%.

По мнению экспертов, рост реальных доходов южноуральцев связан с ростом зарплат. «В структуре денежных доходов населения, по сравнению со II кварталом 2022 года, увеличилась доля зарплаты и немного сократился вклад всех остальных источников. Потребление поддерживается ускоренным ростом заработных плат, в основе которого рекордный дефицит рабочей силы и повышенный спрос на нее со стороны ВПК»,— говорит руководитель отдела макроэкономического анализа компании «Финам» Ольга Беленькая. По ее мнению, повышение ставок по депозитам после роста ключевой ставки, а также ожидаемое ускорение темпов инфляции могут способствовать замедлению роста потребления и увеличению «склонности к сбережению» к концу года и в будущем году.

Руководитель агентства So invest, кандидат экономических наук Анастасия Кузьминова отмечает, что рост сбережений во вкладах связан, в первую очередь, с ростом зарплат. «Он учитывает и вклады до востребования — полученную, но еще не потраченную с карточек зарплату, и переводы военнослужащих. Плюс, возможно, люди немного успокоились и вернули в банки часть наличных, которые панически снимали в начале СВО и после объявления мобилизации»,— говорит госпожа Кузьминова.

Эксперт инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Клюкин отмечает, что главная причина опережающего среднероссийские темпы роста доходов на Южном Урале, это высокая концентрация предприятий ОПК и металлургического комплекса в целом, являющихся одними из главных бенефициаров роста гособоронзаказа.

Юлия Гарипова