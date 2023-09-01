Западно-восточные интриги

Стартующий сегодня матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» очередной чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) интригует и новым регламентом, который столкнет западные и восточные клубы в play-off задолго до финала, и прежде всего кадровыми трансформациями, случившимися почти со всеми его фаворитами, за исключением фаворита главного. ЦСКА, бравший Кубок Гагарина два сезона подряд, пошумел летом лишь, кажется, еще даже не достигшей пика скандальной историей с вернувшимся в его состав и тут же дисквалифицированным Международной федерацией хоккея (IIHF) вратарем Иваном Федотовым.

Перед стартующим матчем между двумя финалистами прошлого розыгрыша Кубка Гагарина сезоном в информационном поле, связанном с КХЛ, так вышло, на протяжении нескольких дней доминировала «тема Ивана Федотова» — слишком острая, чтобы не обращать на нее внимание. В конце концов, в спорте нечасто возникают такие сложные конфликты. Есть известный вратарь, который год назад собрался уехать из ЦСКА в НХЛ, но которого уже, по сути, с чемоданами в руках поймали сотрудники военкомата и вместо Америки отправили служить в армию, откуда он вернулся — но не для того, чтобы поехать в по-прежнему мечтающий о нем клуб «Филадельфия Флайерс», а чтобы подписать новый контракт с армейцами. Есть решение Международной федерации хоккея, оценившей его как нелегитимный и дисквалифицировавшей Федотова до 1 января 2024 года. Есть фактические признания вердикта IIHF со стороны Федерации хоккея России (ФХР) и самой КХЛ. И есть бескомпромиссная позиция ЦСКА, чьи руководители дают понять, что собираются все равно выпускать Ивана Федотова на лед.

Но на самом деле в предстоящем сезоне предостаточно цепляющих моментов, даже если забыть об этом скандале с последствиями, угадать которые не в состоянии ни один юрист. Например, в КХЛ после долгого, в пять лет, перерыва возвращается тольяттинская «Лада» — знаменитый бренд, переживший непростые времена. А в play-off будущей весной тех, кто внимательно следит за лигой, ждет непривычный аттракцион. Уже много лет состав финалистов Кубка Гагарина определялся в более или менее одинаковых противостояниях, наподобие вечной полуфинальной битвы между ЦСКА и СКА. Теперь вместо игр на выбывание по дороге к решающей серии исключительно внутри двух конференций со второго раунда вводится перекрестный play-off, то есть Запад и Восток столкнутся лбами, уже начиная с четвертьфинальной стадии. И это, конечно, любопытный нюанс, добавляющий первенству перца.

Но еще более щедрую порцию специй турниру добавили события, происходившие летом на хоккейном рынке. Нельзя сказать, будто бы он бурлил, как кипящий котел, переворачивая расклад с ног на голову, но интересного было немало. Круг фаворитов, тех, чей успех в Кубке Гагарина будет воспринят как нечто само собой разумеющееся, учитывая качество заявки, масштаб имеющихся в распоряжении ресурсов, вряд ли стал шире. В нем по-прежнему полдюжины клубов, не больше. Однако внутри этого довольно узкого круга бурление было заметным.

«Авангард» и магнитогорский «Металлург» прилично освежили составы. «Ак Барс», уступивший в весеннем финале ЦСКА, обошелся без радикальных перетасовок, но его приобретения одновременно ярки и неоднозначны, что ли. Дмитрий Яшкин, играя за СКА, был лучшим бомбардиром и снайпером предыдущего регулярного чемпионата, а в play-off вдруг «замолчал». Евгений Свечников шесть лет, казалось, скисал в НХЛ, залечивал травму за травмой и превращался из подающего надежды вчерашнего юниора в абсолютно рядового взрослого форварда, но, очутившись осенью 2022 года в «Сан-Хосе Шаркс», неожиданно взбодрился.

Особняком стоят два западных гиганта. СКА, который, несмотря на колоссальные амбиции и колоссальные инвестиции в них, не завоевывал Кубок Гагарина с 2017 года, трансформации произвел как раз просто тектонические. Петербуржцы расстались с двумя с половиной десятками игроков, включая тех, кто еще год-два назад смотрелись стержневыми,— Яшкиным, Игорем Ожигановым, Никитой Гусевым, Николаем Прохоркиным, а взамен получили несколько более скромный, но не менее звучный отряд новичков. Это и «прокачанный» арендой в «Сочи» вундеркинд Матвей Мичков, и переманенные из «Авангарда» талантливый Арсений Грицюк с матерым Сергем Толчинским, и сверкавший в атаке «Металлурга» Брендан Лайпсик, и Алекс Гальченюк: он когда-то считался будущей звездой НХЛ, но покинул ее в статусе игрока, который, однажды напоровшись на кризисный этап в карьере, никак не может его переварить и к тому же летом вляпался в США в некрасивую историю, чреватую приговором за хулиганство, сопротивление полиции и еще целый ряд нарушений.

ЦСКА, наоборот, вел себя на рынке исключительно тихо. И явно не потому, что отчего-то захотел поэкономить средства. Команде, которая выиграла два подряд Кубка Гагарина прежде всего за счет управляемости, цельности и твердости игровой модели, а не яркости отдельных лидеров, кадровые встряски не то что не нужны, а может, и противопоказаны. Хотя, конечно, Иван Федотов — в прежнем, разумеется, тонусе — для подтверждения фаворитского ранга армейцам очень пригодился бы. Вратарская линия — единственная в команде, которая после отъезда из России героя весеннего play-off Адама Рейдеборна представляется если не слабым, то по крайней мере сомнительным звеном клуба, нацелившегося на рекорд КХЛ. Серию из трех побед в Кубке Гагарина выдать еще никому не удавалось.

Алексей Доспехов