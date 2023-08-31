Глава Басманного ОМВД Москвы задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы подполковник полиции Сергей Андреев задержан по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. В суд уже поступило ходатайство об аресте силовика, рассматривать его будет Тушинский районный суд столицы.

«Поступило ходатайство СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрееву С. В., он подозревается по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Андреев доставлен в суд, в ближайшее время начнется заседание по избранию ему меры пресечения»,— сообщила ТАСС пресс-служба судебной инстанции.

Газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что расследование связано с получением и передачей сведений о банковских счетах и движении денег по расчетным счетам некого гражданина, которые затем были переданы другому лицу.

В случае, если вина подполковника будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

Сергей Андреев был назначен начальником отдела МВД по Басманному району Москвы в январе 2021 года. До этого назначения он работал начальником отдела МВД по московскому району Замоскворечье.

Александр Кислов