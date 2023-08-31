Зеленский договорился с BAE Systems о локализации производства оружия на Украине

На Украине начинает работу крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems. Об этом президент Владимир Зеленский объявил по итогам встречи с гендиректором компании Чарльзом Вудберном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский во время переговоров по видеосвязи с Чарльзом Вудберном в мае 2023 года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Владимир Зеленский во время переговоров по видеосвязи с Чарльзом Вудберном в мае 2023 года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Очень продуктивно (прошла встреча.— "Ъ"): офис компании на Украине, локализация производства на Украине»,— сказал господин Зеленский (цитата по УНИАН). Киев хочет, чтобы на Украине производили артиллерийские системы L119 и M777, а также боевые машины пехоты CV90.

Пресс-служба президента Украины по итогам встречи сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве по локализации производства вооружений с BAE Systems, а также рамочного соглашения о сотрудничестве по ремонту, поставкам запасных частей и производству новых легких пушек L119.

BAE Systems в 2023 году получила заказы на поставки оружия на рекордные $84 млрд. Компания является ведущим поставщиком вооружения по заказам оборонных ведомств Великобритании. На предприятиях BAE Systems в 40 странах работают 93 тыс. человек .

Леонид Уварчев