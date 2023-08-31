Одобрен проект второго этапа модернизации троллейбусной сети Челябинска

Проектная документация второго этапа модернизации контактной троллейбусной сети в Челябинске получила одобрение государственной экспертизы. Этот этап включает обновление инфраструктуры по маршрутам №5, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 25 и 26, сообщают в холдинге «Синара – транспортные машины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

«Получение положительного заключения государственной экспертизы позволяет нам приступить к дальнейшей модернизации контактной сети, — комментирует директор проекта “Челябинский троллейбус” Сергей Брусник. — В результате завершения этого этапа будет обновлена вся контактная троллейбусная сеть Челябинска. Строительно-монтажные работы ведутся параллельно с модернизацией на других объектах инфраструктуры и сохранением троллейбусного движения в городе».

Комплекс ремонтных работ рассчитан на год, однако основная часть строительно-монтажных работ должна завершиться к маю следующего года. Сначала специалисты произведут монтаж около 90 км контактной сети. В ходе ремонта заменят опоры, которые признаны аварийными, систему подвесов и контактные провода, смонтируют новые специальные части, включая ловушки по ходу маршрутов, где предусмотрена работа троллейбусов в режиме автономного хода. Также планируется выполнить благоустройство участков возле тех объектов, которые будут модернизированы.

Работы в рамках второго этапа модернизации начнутся в сентябре с маршрута №14, соединяющего Металлургический, Курчатовский и Центральный районы областного центра.

Первый этап начался в октябре 2021 года с модернизации маршрутов №12 и 19, которые составляют около 40% всей контактной сети в городе. Ожидается, что строительно-монтажные работы на этих участках завершатся этой осенью.

Модернизация идет в рамках концессионного соглашения между Челябинской областью и компанией «Синара – городские транспортные решения». Этот проект включает в себя поставку городу нового подвижного состава и обновление объектов троллейбусной инфраструктуры.