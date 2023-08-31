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Коммерсантъ FM
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ФСБ заявила о ликвидации группы украинских диверсантов в Брянской области

Российские силовики в Невельском районе Брянской области вступили в бой с группой украинских диверсантов, сообщила ФСБ. Двое из членов группы ликвидированы «в ходе оперативно-боевых мероприятий». Пять человек задержаны, трое из них ранены.

Операция проводилась вместе с Росгвардией и МВД 30 августа. Утверждается, что в диверсионно-террористическую группу входили кадровые сотрудники Службы безопасности Украины, главного управления разведки и службы специальных операций Минобороны Украины. Их целью было «совершение серии резонансных террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры» (цитата по ТАСС).

По данным ФСБ, у каждого диверсанта были «внушительный багаж различных средств поражения», в том числе автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Леонид Уварчев

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