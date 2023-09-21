Призовая тройка

Мужская мода, вернее наши представления о ней,— вещь удивительная. Казалось бы, что может быть более традиционным, чем костюм-тройка: брюки, жилет и пиджак, сшитые из одной ткани? Однако до начала XX века джентльмен носил сюртук или визитку с жилетом из одной ткани, а брюки — из другой. Костюм в современном понимании надевался в неофициальных случаях, а признанной униформой офисных служащих он стал только к концу 1930-х годов. Получается, что старый добрый костюм, которому каждый сезон мода подыскивает замену помоложавее, не так уж и стар, как кажется. Ему нет и ста лет.

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Фото: Henderson Фото из Lookbook Henderson

Фото: Henderson

Но это лишь на первый взгляд. Главная отличительная деталь костюма-тройки — жилет. Он ведет свой род от камзола, который с первой половины XVII века носили под кафтаном. Так что современные тройки имеют родство с нарядами века Просвещения. Щеголи XIX столетия носили жилеты как корсет, утягивая и визуально удлиняя фигуру. Жилеты были изощренного кроя, ярких расцветок, шились из дорогих материалов. Самые отъявленные франты надевали их сразу несколько.

Носителю современного костюма жилет придает щеголеватость, заставляет расправить плечи и подтянуться. Ну и греет, конечно. Тройка — самый элегантный вариант мужского костюма. Причем имеет значение не только стиль, тщательно оценивается и посадка всех предметов вместе и по отдельности, ведь в неформальных обстоятельствах можно снять пиджак, оставшись только в рубашке и жилете. Чтобы быть уверенным в идеальной посадке костюма, стоит прибегнуть, например, к услуге индивидуального пошива Henderson Su Misura, которая доступна в 26 городах России и Армении и позволяет создать для клиентов бренда изделия из более чем 5 тыс. тканей ведущих европейских фабрик.

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Фото: Henderson Фото из Lookbook Henderson

Фото: Henderson

Важно, что современные костюмы-тройки очень комфортны: дышащие шерстяные ткани, из которых они сшиты, обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и нисколько не стесняют движений. В новой коллекции осень-зима 2023 представлены костюмы в мелованную полоску из ткани с грязе- и водоотталкивающей обработкой, из стопроцентной мериносовой шерсти Super 130’S (благодаря специальному кручению нити ткань обладает хорошей растяжимостью), костюмы классического синего цвета из одной ткани, но с разным рисунком, что позволяет комбинировать вещи.

Универсальность — одно из главных преимуществ костюма-тройки. Он подходит для самых разных случаев, от деловых встреч до свадебных церемоний. И всегда выглядит элегантно и модно. Даже если надеть пиджак или жилет с джинсами.

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Фото: Henderson Фото из Lookbook Henderson

Фото: Henderson

Дом моды Henderson, в этом году отметивший тридцатилетие, открыл Центральный флагманский салон по адресу: Кузнецкий Мост, 9/10, стр. 1. На площади более 1 тыс. кв. м представлен полный ассортимент коллекции, а также услуга индивидуального пошива Henderson Su Misura.

Владимир Гридин