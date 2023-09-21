Вспышки цвета

Миланский архитектор и дизайнер Фабио Ферилло Белли, основатель студии FERRILLOBELLI, известен своими проектами в сфере модного ритейла и частных резиденций. Его отличают привязанность к геометрическим формам и внимание к материалам. Влияние на его творчество оказала архитектура Карло Скарпы, его особенный подход к цвету и отточенным деталям. В своих проектах дизайнер часто использует мозаику, он ценит выразительность этой древней техники. В сотрудничестве с компанией Friul Mosaic, сочетающей применение ремесленных практик и передовых технологий, Ферилло Белли создал коллекцию Eclats. «Я выбрал французское название для этой вариативной и экологически устойчивой коллекции. У слова "eclats" два значения: одно — это осколок стекла, из которого состоит изображение, другое — вспышка, точнее, блеск поверхности самой мозаики»,— рассказывает дизайнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процесс изготовления деталей мозаики

Фото: Friul Mosaic Процесс изготовления деталей мозаики

Фото: Friul Mosaic

Цветовые вариации воплощены в трех главных темах: «Тропические джунгли» (Jungle Tropicale), «Дань уважения миланской архитектуре» (Tributе to Milan) и «Летающие существа» (Flying Creatures). Изображения могут выполняться в трех цветовых интерпретациях, что дает возможность адаптировать коллекцию для жилых помещений, контрактного сектора и велнес зон. Можно выбрать между традиционными двухмерными мозаиками и инновационными трехмерными, создающими иллюзию «ожившего» изображения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панно Pink Flamingos в интерьере

Фото: Friul Mosaic Панно Pink Flamingos в интерьере

Фото: Friul Mosaic

«Я разрабатывал линейку вокруг трех запоминающихся образов. Это тропические джунгли, экзотика растительного мира — как выражение желания сохранить природу и планету. Милан, который посредством своей архитектуры рассказывает об отношениях между местом и людьми. И удивительные представители фауны — фламинго, стрекозы и летающие рыбы,— рассказывает Ферилло Белли.— Я сам выбирал для каждой темы точную палитру оттенков из бесконечного спектра. Все цвета получены только из натуральных, тщательно смешанных пигментов. Это не просто придает гамме изысканность, но и демонстрирует устойчивый подход к производству».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панно Blue Dragonflies

Фото: Friul Mosaic Панно Blue Dragonflies

Фото: Friul Mosaic

Дизайнер в коллекции Eclats с помощью инноваций меняет концепцию мозаики — он уверен, что она принадлежит будущему, а не только классическому, традиционному миру. Для него равно важны эстетическая сторона и экологические аспекты производственного процесса, он подчеркивает прочность и долговечность мозаики по сравнению с другими изобразительными методами и материалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панно Tropical Leaves

Фото: Friul Mosaic Панно Tropical Leaves

Фото: Friul Mosaic

Представитель Friul Mosaic в России — компания WWTS.

Алексей Баландин