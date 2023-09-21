Выездная кухня

Пятизвездный отель Royal Mansour в Марракеше напоминает средневековый восточный город — от ажурных, выложенных мозаикой интерьеров до прохладных переходов между риадами, фонтанами и садами. Недавно отель был обновлен: в нем появились новый ресторан, арт-резиденция и органический сад, где выращивают экологически чистые овощи и растения. Чтобы гости отеля могли оценить вкус натуральных продуктов, для них устроили Atelier Cuisinе (кулинарное ателье), где лучшие шеф-повара отеля ежедневно проводят мастер-классы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кулинарное ателье Officine Gullo

Фото: Officine Gullo Кулинарное ателье Officine Gullo

Фото: Officine Gullo

Кулинарное ателье рассчитано на разный уровень подготовки участников. В мастер-классах могут одновременно заниматься до 16 гостей. Шеф-повара помогают овладеть секретами и хитростями кухни, расширить вкусовую палитру и превратить приготовление еды в творческий процесс. Профессионалы утверждают, что haute cuisine требует высокого дизайна и кастомного подхода к каждой детали обстановки. Они подчеркивают, что искусство приготовления пищи должно совершенствоваться в особой атмосфере. Здесь она именно такая: пространство ателье создавали по проекту тосканской семейной компании Officine Gullo.

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Кулинарная студия оборудована всем необходимым. В ателье два больших зала. В первом — кухонный остров длиной более 4,5 м, оснащенный четырьмя рабочими местами с индукционными плитами и рабочей поверхностью из нержавеющей стали, над ним — массивная подвесная вытяжка. В том же помещении есть встроенная кухня с современной техникой. Это профессиональный гриль, шоковая заморозка, микроволновая печь, многофункциональная духовка, пароварка, ящик для подогрева, холодильник и морозильная камера, две полувстраиваемые раковины из нержавеющей стали. Стены украшает глянцевая панель из палисандра. Во втором зале также размещен остров, предназначенный для приготовления блюд. Кухня, полностью изготовленная из стали, окрашена в жемчужно-бежевые оттенки, отделка выполнена из сатинированной хромированной латуни.

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Традиционный облик в сочетании с современными технологиями для Officine Gullo (представитель бренда в России — компания WWTS) весьма важен: так достигается баланс между трендом на люксовые, выполненные в классической стилистике интерьеры кухни и модой на необычные кулинарные впечатления. Именно эту концепцию поддерживает Royal Mansour, включенный в список ведущих отелей мира. На территории расположены полсотни риадов (частных трехэтажных вилл в марокканском стиле), четыре ресторана, огромный бассейн, cпа и велнес-центр, 150 фонтанов и полтысячи произведений искусства в оформлении помещений. Посетителям предлагается сочетание марокканской архитектуры с современным дизайном и искусством.

Алексей Баландин