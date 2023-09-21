Связь времен

Мануфактура Barovier & Toso в Мурано значится в Книге рекордов Гиннесса как старейшее стекольное производство в мире. Свою историю компания ведет с XIII века. За это время у фабрики сформировался богатейший архив, в нем множество рисунков и чертежей с пронумерованными образцами, и стеклодувы периодически к нему обращаются. Все образцы они могут воспроизвести из венецианского cristallo (стекла особой прозрачности, подобного природному горному хрусталю) как в первоначальном виде, так и в новой интерпретации. Первый эскиз премьеры-2023, светильника Clepsydra, был сделан в 1960-е годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люстра Clepsidra Cristallo/Sabbia (песочного оттенка)

Фото: Barovier & Toso Люстра Clepsidra Cristallo/Sabbia (песочного оттенка)

Фото: Barovier & Toso

Такое название люстра получила из-за схожести ее стеклянных элементов с клепсидрой — водяными проточасами, предшественниками песочных, древнейшим прибором для измерения времени. Клепсидра состояла из двух сообщающихся сосудов: в верхний наливали воду, и она перетекала в нижний за определенный промежуток времени. По одной из версий, такие часы придумали вавилоняне и использовали в языческих ритуалах ассирийские жрецы. Были клепсидры в ходу и в египетских храмах, египтяне усовершенствовали их и заменили воду на песок. Этот образ и форму в мастерских Barovier & Toso взяли за основу при разработке дизайна светильника. В нем множество прозрачных элементов, похожих на песочные часы, они нанизаны один над другим на металлические стержни, формирующие каркас люстры или бра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подвесная люстра Clepsidra, вес 110 кг

Фото: Barovier & Toso Подвесная люстра Clepsidra, вес 110 кг

Фото: Barovier & Toso

Варианты цветов: полностью прозрачное бесцветное стекло, оливковое, с бирюзовым и фиолетовым отливом, песочного оттенка. Можно комбинировать элементы в разной гамме. Лампочки, подсвечивающие конструкцию изнутри, крепятся на каркасе люстры или бра. Отделка металлического каркаса — полированный хром или оцинкованное золото.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Потолочные светильники без подвеса (высота 57 см или 67 см)

Фото: Barovier & Toso Потолочные светильники без подвеса (высота 57 см или 67 см)

Фото: Barovier & Toso

На презентации Clepsydra в Милане на выставке освещения Euroluce декораторы стенда, миланское дизайн-бюро Vandersandestudio, построили из таких стеклянных элементов внушительного размера колонны. Они напоминали о древних храмах, о символике столпа света, пронзающего тьму, и на контрасте с оштукатуренными стенами выглядели очень эффектно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деталь люстры Cristallo/Pervinca (с фиалковым отливом)

Фото: Barovier & Toso Деталь люстры Cristallo/Pervinca (с фиалковым отливом)

Фото: Barovier & Toso

В производстве светильника использована старинная венецианская техника Rigadin: поверхность стекла в процессе выдувания делают ребристой, благодаря чему возникает игра световых бликов — светильник сияет, словно ювелирное изделие. Муранские стеклодувы прибегают к этому методу часто и давно — по официальной версии, с XVII века, но, возможно, и с более ранних времен. Пики популярности Rigadin пришлись на конец XIX века и на 1920-е годы. Но и в 2023-м светильник, выполненный в этой технике, смотрится не менее актуально.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Марина Волкова