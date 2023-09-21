Связь времен

Мануфактура Barovier & Toso в Мурано значится в Книге рекордов Гиннесса как старейшее стекольное производство в мире. Свою историю компания ведет с XIII века. За это время у фабрики сформировался богатейший архив, в нем множество рисунков и чертежей с пронумерованными образцами, и стеклодувы периодически к нему обращаются. Все образцы они могут воспроизвести из венецианского cristallo (стекла особой прозрачности, подобного природному горному хрусталю) как в первоначальном виде, так и в новой интерпретации. Первый эскиз премьеры-2023, светильника Clepsydra, был сделан в 1960-е годы.
Люстра Clepsidra Cristallo/Sabbia (песочного оттенка)
Фото: Barovier & Toso
Такое название люстра получила из-за схожести ее стеклянных элементов с клепсидрой — водяными проточасами, предшественниками песочных, древнейшим прибором для измерения времени. Клепсидра состояла из двух сообщающихся сосудов: в верхний наливали воду, и она перетекала в нижний за определенный промежуток времени. По одной из версий, такие часы придумали вавилоняне и использовали в языческих ритуалах ассирийские жрецы. Были клепсидры в ходу и в египетских храмах, египтяне усовершенствовали их и заменили воду на песок. Этот образ и форму в мастерских Barovier & Toso взяли за основу при разработке дизайна светильника. В нем множество прозрачных элементов, похожих на песочные часы, они нанизаны один над другим на металлические стержни, формирующие каркас люстры или бра.
Подвесная люстра Clepsidra, вес 110 кг
Фото: Barovier & Toso
Варианты цветов: полностью прозрачное бесцветное стекло, оливковое, с бирюзовым и фиолетовым отливом, песочного оттенка. Можно комбинировать элементы в разной гамме. Лампочки, подсвечивающие конструкцию изнутри, крепятся на каркасе люстры или бра. Отделка металлического каркаса — полированный хром или оцинкованное золото.
Потолочные светильники без подвеса (высота 57 см или 67 см)
Фото: Barovier & Toso
На презентации Clepsydra в Милане на выставке освещения Euroluce декораторы стенда, миланское дизайн-бюро Vandersandestudio, построили из таких стеклянных элементов внушительного размера колонны. Они напоминали о древних храмах, о символике столпа света, пронзающего тьму, и на контрасте с оштукатуренными стенами выглядели очень эффектно.
Деталь люстры Cristallo/Pervinca (с фиалковым отливом)
Фото: Barovier & Toso
В производстве светильника использована старинная венецианская техника Rigadin: поверхность стекла в процессе выдувания делают ребристой, благодаря чему возникает игра световых бликов — светильник сияет, словно ювелирное изделие. Муранские стеклодувы прибегают к этому методу часто и давно — по официальной версии, с XVII века, но, возможно, и с более ранних времен. Пики популярности Rigadin пришлись на конец XIX века и на 1920-е годы. Но и в 2023-м светильник, выполненный в этой технике, смотрится не менее актуально.
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