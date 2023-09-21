Мир «Тысячи и одной ночи», шейхов и эмиров, иглы небоскребов, прорастающие сквозь древние пески и пронзающие небесную синь,— Арабские Эмираты не зря входят в тройку самых привлекательных для россиян направлений зарубежного отдыха. Воздвигнутые здесь отели-дворцы погружают в атмосферу ожившей восточной сказки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на пляж отеля Jumeirah Al Naseem

Фото: Jumeirah Group Вид на пляж отеля Jumeirah Al Naseem

Фото: Jumeirah Group

Дубайский курорт Madinat Jumeirah — яркий тому пример. Построенный в стиле арабской крепости, этот «город в городе» с отелями, виллами, садами, пляжами и собственной лагуной с черепахами впечатляет даже видавших виды путешественников. Madinat в переводе с арабского означает «город», и это ничуть не преувеличение. Подвесные мосты, набережные и площади, извилистые каналы, по которым можно прокатиться в традиционной арабской лодке абре, любуясь видом на знаменитый отель Burj Al Arab Jumeirah и настоящий восточный базар — в Madinat Jumeirah есть все. И несмотря на весь размах, отели курорта — эталон уюта и люксового сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ресторане Zheng He’s отеля Mina A’Salam

Фото: Jumeirah Group В ресторане Zheng He’s отеля Mina A’Salam

Фото: Jumeirah Group

Один из них, Jumeirah Al Naseem, — современный отель прямо на берегу залива. Песчаный пляж граничит с пышными садами, обещая уединение и покой. В 435 просторных номерах с балконами и террасами слышен шум волн и щебет птиц, сюда доносится солоноватый запах моря. Отель как будто слит с природой, трудно разобрать, где она, а где созданное человеком. В переводе с арабского Al Naseem означает «морской бриз», и действительно, посещение отеля оставляет впечатление легкости, света и простора. В дизайне интерьеров и в деталях нашли отражение мотивы песчаных дюн, древний промысел дубайских ныряльщиков за жемчугом и традиции бедуинов. Из окон номеров и люксов открываются виды на побережье. Al Naseem имеет репутацию модного и задающего тренды места, светская жизнь здесь кипит круглые сутки. Каждого постояльца охрана знает в лицо – незнакомцам проскочить без приглашения не удастся, а таких желающих хоть отбавляй. Из ресторанов большой популярностью пользуется Kayto c японско-перуанской кухней, свежей рыбой, приготовленной в неожиданных сочетаниях. К слову, в Madinat Jumeirah больше 60 заведений: ресторанов, кафе, баров как у бассейнов, так и на берегу моря. Например, Summersalt, модный пляжный клуб с кухней фьюжн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блюдо в ресторане Zheng He’s

Фото: Jumeirah Group Блюдо в ресторане Zheng He’s

Фото: Jumeirah Group

Двухкилометровый пляж отелей Madinat Jumeirah — самый протяженный частный пляж Дубая. Центр водных видов спорта предлагает аренду парусных и моторных яхт, катание на «банане», серф и водные лыжи. В шаге от пляжа находится Jumeirah Mina A’Salam — бутик-отель на 291 номер, которые были совсем недавно обновлены. В интерьерах присутствуют детали в традиционном арабском стиле. Здесь любят останавливаться как пары, так и семьи с детьми – всем хватает места, приватности и есть чем заняться. Название отеля в переводе с арабского означает «гавань мира». И она обещает гастрономическое путешествие по всему свету: посещение китайского ресторана Zheng He’s, греческие специалитеты в прибрежном ресторане Shimmers, знакомство с мексиканской кухней в Tortuga.

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Как и положено большому городу, Madinat Jumeirah предлагает гостям арт-галереи, магазины и развлечения, включая тематический аквапарк и спа. В Talise Spa есть сауны, парные, небольшие бассейны с холодной и горячей водой, бьюти-студия и кабинеты, где проводятся процедуры для тела и лица. Здесь же можно заглянуть на занятия йогой, чтобы восстановить душевное равновесие и физическую форму в безмятежной обстановке.