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Ансамбли на Петроградской

Клубные дома Yard Group

Строить в Санкт-Петербурге, органично вписывая новые здания в существующий городской ландшафт,— задача непростая, но выполнимая, считают в Yard Group. Основанная в 2015 году компания специализируется на недвижимости премиум-класса. Сегодня проект-хедлайнер Yard Group — два строящихся жилых комплекса, клубные дома Astrvm и Zen Garden, завершающие образ новой Петроградки.

Клубный дом Astrvm

Клубный дом Astrvm

Фото: Yard Group

Клубный дом Astrvm

Фото: Yard Group

В последние годы этот район Петербурга меняется довольно активно. Клубный дом Astrvm венчает ансамбль жилой застройки Крестовского острова, а комплекс резиденций Zen Garden становится органичным продолжением новой зоны у Малой Невы Тучков Буян с Дворцом танца Бориса Эйфмана, Судебным кварталом и большим парком. Разработчиком архитектурных и планировочных решений стал Светозар Андреев, студия Hоtei-Russia/The Svetozar Andreev Architecture Studio.

Лаундж в спа-комплексе Astrvm

Лаундж в спа-комплексе Astrvm

Фото: Yard Group

Лаундж в спа-комплексе Astrvm

Фото: Yard Group

Astrvm на улице Эсперова, расположенный в тихой, зеленой части Крестовского, рядом с уютными парками Елагина и Каменного островов, представляет собой камерный клубный дом на 54 квартиры площадью от 126 кв. м до 420 кв. м. У шестиэтажного комплекса своя инфраструктура, включающая спа-зону (с 23-метровым бассейном, хаммамом и сауной), фитнес с залом для йоги, двухуровневый паркинг и консьерж-сервис. Строгая архитектура, отсылающая к петербургской классике, дополняется современными деталями: на фасаде элементы из анодированного металла, панорамное остекление обеспечивает доступ естественного света.

Концепция оформления резиденций Astrvm от студии Hоtei-Russia

Концепция оформления резиденций Astrvm от студии Hоtei-Russia

Фото: Yard Group

Концепция оформления резиденций Astrvm от студии Hоtei-Russia

Фото: Yard Group

Планировки квартир позволяют максимально акцентировать окна: ванные комнаты и санузлы находятся в центральной части квартир, а остальные помещения располагаются вокруг них, благодаря чему создаются сквозные перспективы. При необходимости комнаты можно изолировать с помощью раздвижных стеклянных перегородок. На создание интерьеров дизайнеров студии Hоtei-Russia вдохновили проекты роскошных вилл и яхт. Большие резиденции спланированы по тому же принципу, но с анфиладами вдоль линии окон. На первом этаже располагаются резиденции с индивидуальными входами и патио.

Живая зелень в лобби Zen Garden

Живая зелень в лобби Zen Garden

Фото: Yard Group

Живая зелень в лобби Zen Garden

Фото: Yard Group

Второй проект Yard Group, Zen Garden на улице Добролюбова, у набережной Малой Невы, включает 100 апартаментов и 5 пентхаусов (площадью от 65 кв. м до 530 кв. м) и бутик-отель на 30 номеров. В комплексе — полномасштабный спа и фитнес-центр, гурме-рестораны и приватный бар. Бронировать все это можно через консьерж-службу. Здание имеет 11 этажей, включая два подземных уровня. В общем лобби спланирована зона с живой зеленью, где растения каскадом спускаются с потолка.

Фасады Zen Garden на базе алюминиевых профильных систем

Фасады Zen Garden на базе алюминиевых профильных систем

Фото: Yard Group

Фасады Zen Garden на базе алюминиевых профильных систем

Фото: Yard Group

Фасад представляет собой модульную конструкцию на базе алюминиевых профилей. Система обеспечивает шумоизоляцию. Проектируя интерьеры, архитекторы стремились делать минимум коридоров, используя галерейный принцип и опять же анфилады, чтобы пространство наполнялось светом и воздухом. В гостиных оборудованы биокамины. Апартаменты Zen Garden предлагаются с полностью выполненной эксклюзивной отделкой, мебелью, светильниками и подобранными аксессуарами.

Клубный дом Zen Garden

Клубный дом Zen Garden

Фото: Yard Group

Клубный дом Zen Garden

Фото: Yard Group

Оба проекта на старте продаж: цены — от 700 тыс. руб. за 1 кв. м в Astrvm и от 500 тыс. руб. за 1 кв. м в Zen Garden. Выдача ключей запланирована на четвертый квартал 2024 года.

Марина Волкова

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