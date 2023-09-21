Морская история

Кипр — одно из самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон. Сотни туристов приезжают сюда, чтобы продлить лето на золотых пляжах Средиземного моря, а заодно посмотреть древности, полюбоваться красотой природы и отдать дань местной кухне. Отель Anassa в небольшом городе Полис на северо-западе острова — одно из таких мест, где история и мифология тесно сплетены с настоящим. Его название в переводе с древнегреческого означает «королева», «царица», а еще «владычица» и «повелительница» — постоянный эпитет Афродиты, которая, по легенде, появилась из пены морской недалеко от острова. Поэтому греки прозвали ее Кипридой, а красоту этих мест приписывали ее волшебным чарам. Здесь до сих пор сохранилось немало достопримечательностей, так или иначе связанных с Пенорожденной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В окрестностях отеля Anassa

Фото: пресс-служба отеля В окрестностях отеля Anassa

Фото: пресс-служба отеля

Комплекс стоит на одном из самых чистых и красивых пляжей Средиземноморья, Аспрокемносе, и занимает территорию 85 тыс. кв. м. Прямо из окон открываются волшебные виды на залив и полуостров Акамас — природную достопримечательность Кипра. Там находится заповедник с редкими растениями и животными, укромными уголками, гротами, пещерами и знаменитой «купальней Афродиты» — естественным водоемом. Корпуса отеля напоминают традиционные средиземноморские домики — невысокие (максимум три этажа), с белеными стенами, черепичными крышами, деревянными дверьми и ставнями. Вы словно попадаете в небольшой прибрежный городок с тенистыми улочками и зелеными садами, где даже есть своя центральная площадь и церковь с колокольней. Кстати, это православный храм, и он действующий — там регулярно проходят службы и венчания, так что можно приехать сюда, чтобы провести красивую церемонию или отметить годовщину свадьбы.

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В отеле 166 номеров и люксов, расположенных в основном здании и в отдельно стоящих виллах, которые оформлены в традиционном средиземноморском стиле. Белые стены, простая деревянная мебель, кресла и диваны с обивкой в полоску — все это создает непринужденную курортную атмосферу и заряжает отпускным настроением прямо с порога комнаты. Есть в Anassa и отдельные двухэтажные виллы площадью до 225 кв. м, носящие имена древнегреческих богов и героев. Интерьеры резиденций оформила парижский дизайнер Жоэль Плео, которая сделала их светлыми, уютными и по-французски изысканными — без броской роскоши, с мебелью ручной работы, выполненной на заказ, и тщательно подобранными предметами декора вроде картин на стенах, антиквариата или авторских керамических ваз. Сделать выбор непросто: в «Алкионе» есть камин на террасе и бассейн инфинити с подогревом, в «Эфире» большая летняя столовая на открытом воздухе, а «Александрос» расположен посреди цветущего сада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды отеля Anassa

Фото: пресс-служба отеля Виды отеля Anassa

Фото: пресс-служба отеля

Отель Anassa подходит для семейного отдыха. Для детей от четырех месяцев и до школьного возраста при отеле работает детский клуб с русскоговорящими воспитателями и аниматорами. Для подростков есть школа дайвинга и масса водных развлечений — от катания на бананах, гидроскутерах и вейкбордах до рыбалки или прогулок под парусом. Желающие могут записаться на курсы яхтинга: в распоряжении яхтшколы восемь небольших лодок и катамаранов и два новейших швертбота. А еще для детей и взрослых здесь проводятся занятия по теннису и сквошу и организуются экскурсии в парк водных аттракционов, заповедник, средневековые монастыри, сыроварни и винодельни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гости отеля Anassa во время морской прогулки Фото: пресс-служба отеля В одном из ресторанов отеля Anassa Фото: пресс-служба отеля В одном из ресторанов отеля Anassa Фото: пресс-служба отеля Блюда для гостей отеля Anassa Фото: пресс-служба отеля Следующая фотография 1 / 4 Гости отеля Anassa во время морской прогулки Фото: пресс-служба отеля В одном из ресторанов отеля Anassa Фото: пресс-служба отеля В одном из ресторанов отеля Anassa Фото: пресс-служба отеля Блюда для гостей отеля Anassa Фото: пресс-служба отеля

Кстати, о местной кухне. Для тех, кто приезжает на Кипр за гастрономическими впечатлениями, в Anassa работают четыре ресторана, где готовят блюда из свежих местных продуктов: азиатский Basiliko, ресторан высокой французской кухни Helios, более неформальный Amphora со шведским столом и Pelagos с кипрским и средиземноморским меню. Овощи и фрукты привозят из соседних деревень, а пряные травы выращивают на территории курорта. Выпить коктейль, бокал вина или просекко можно в одном из трех баров — на пляже, у бассейна или на первом этаже главного корпуса; раз в неделю на пляже устраивают барбекю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спа-центр Thalassa Spa отеля Anassa

Фото: пресс-служба отеля Спа-центр Thalassa Spa отеля Anassa

Фото: пресс-служба отеля

Местный спа-центр Thalassa Spa славится процедурами талассотерапии (от древнегреческого thalassa — «море» и therapia — «лечение»). Для процедур используют морскую воду, которая поступает в спа прямо из залива Хрисохус — она издавна считалась целебной. В сочетании с органической косметикой на основе морских водорослей и других натуральных компонентов это производит заметный эффект. А еще местные медики по запросу могут дать консультацию по правильному питанию и подобрать диету, придерживаться которой можно будет и по возвращении с курорта.

Татьяна Парфенова