Игра, природа и античность

В 70 километрах от Антальи близ древнего города Сиде расположился роскошный резорт Bijal. В составе комплекса, построенного на берегу Средиземного моря в сосновом лесу, 19 вилл с одной, двумя или несколькими спальнями. При каждой есть бассейн и открытая терраса.

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По словам авторов проекта, в основу концепции курорта положен игровой принцип: человек в процессе игры освобождается от внутренних блоков, запретов и комплексов и может вновь почувствовать себя ребенком, что гарантирует полноценный отдых. На территории курорта все способствует созданию расслабляющей атмосферы, словно это одно большое игровое поле. Персональный батлер круглосуточно готов исполнить любое пожелание гостей. Их ждут морские прогулки на закате, семейные барбекю, теннисные корты. На территории резорта есть спа-комплекс с сауной и турецкими банями, фитнес-центр, детский клуб. Гости Bijal могут посещать кулинарные мастер-классы, винные дегустации, кинопоказы. Меню ресторанов, закусочных и баров на территории курорта разработали повара со звездами Мишлен. Для любителей японской кухни в Bijal есть ресторан Teppanyaki. Питание на курорте организовано по программе a la carte. Завтраки, включенные в стоимость проживания, подают в основном ресторане комплекса Club House.

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Интерьеры вилл и других зданий резорта имеют лаконичный современный дизайн. Их проектировала стамбульская студия Autoban, основатели которой, архитекторы Сейхан Оздемир и Сефер Чаглар,— лауреаты международных премий. В их портфолио — курорт Joali Maldives и оздоровительный ретрит Joali Being на Мальдивах, отели и рестораны в Стамбуле и Лондоне, коллекции мебели и предметов интерьера, в том числе для люксового бренда De La Espada. За внутреннее оформление подземного круизного терминала Галатапорт в Стамбуле и аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку Сейхан Оздемир и Сефер Чаглар получили престижную премию Red Dot Design Award. Недавно они спроектировали внутреннее оформление основного терминала в новом аэропорту Стамбула.

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Фото: Bijal Виды отеля Bijal

Фото: Bijal

Городок Сиде, недалеко от которого расположен курорт, славится не только красивыми пляжами. По сути, это музей греко-римской культуры под открытым небом. Поселение известно с VII века до нашей эры, когда-то здесь был укрепленный порт, и древние оборонительные стены сохранились до нашего времени. В Сиде можно осмотреть множество античных памятников: прекрасно сохранившийся римский амфитеатр на 15 тыс. зрителей, арочные ворота Веспасиана, колонны храмов Аполлона и Фортуны, агору и многое другое. Все это археологическое великолепие соседствует с колоритной пестротой восточного городка. В окрестностях Сиде живописные каньоны, реки и водопады, руины других античных городов.

www.bijal.com.tr

Антонина Плахина