Зажигательный юбилей

Партнерство легендарных брендов всегда привлекает внимание, тем более если это французские имена со столетней историей. Речь о сотрудничестве производителя люксовых аксессуаров бренда S.T. Dupont, существующего уже 151 год, и одной из старейших и самых престижных автогонок мира «24 часа Ле-Мана», проходящей ежегодно с 1923 года недалеко от города Ле-Ман во Франции. В честь юбилея «Гран-при выносливости» дорожные сумки, портмоне и знаменитые ручки и зажигалки S.T. Dupont в этом году получили новый динамичный дизайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожные сумки Le Mans, кожа

Фото: S.T. Dupont Дорожные сумки Le Mans, кожа

Фото: S.T. Dupont

Фирму S.T. Dupont основал в 1872 году в Париже предприниматель Симон Тиссо-Дюпон. Она выпускала кожаные портфели и дорожные аксессуары высочайшего класса. Благодаря отличному качеству и возможности персонализации чемоданы S.T. Dupont очень скоро стали популярными среди состоятельных людей. Ассортимент продукции предприятия долго оставался неизменным, и только в 1940-х компания вышла на рынок принадлежностей для курильщиков, представив зажигалку в корпусе из чистого золота, работавшую на бензине. В 1952 году была выпущена газовая зажигалка с регулировкой пламени. Что же касается ручек, без которых теперь трудно себе представить S.T. Dupont, то они появились лишь в 1973 году благодаря заказу Жаклин Кеннеди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зажигалка Le Mans Premium

Фото: S.T. Dupont Зажигалка Le Mans Premium

Фото: S.T. Dupont

В 2004 году компания выпустила первую лимитированную серию зажигалок, которую посвятила творчеству Энди Уорхола. Создание тематических серий ручек, зажигалок и кожаных аксессуаров стало важной частью бизнеса S.T. Dupont. Наиболее известны три лимитированные коллекции, посвященные киноэпопеям о Джеймсе Бонде и «Звездным войнам», фильмам «Пираты Карибского моря» и «Убийство в Восточном экспрессе».

В этом году S.T. Dupont решила отдать дань уважения автогонке «24 часа Ле-Мана», одному из самых изнурительных автосостязаний в мире. Участвующие в гонке автомобили должны 24 часа продержаться без механических повреждений. Многие важные изобретения — противотуманные фары, дисковые тормоза, гибридные двигатели — сначала прошли тестирование на трассах Ле-Мана и лишь потом стали стандартным оснащением продукции автопрома.

В коллекции S.T. Dupont «24 часа Ле-Мана» четыре лимитированные серии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набор из ручки, зажигалки и брелока Le Mans Prestige

Фото: S.T. Dupont Набор из ручки, зажигалки и брелока Le Mans Prestige

Фото: S.T. Dupont

Линия Prestige состоит из 288 наборов для курения и наборов письменных принадлежностей, к каждому прилагается позолоченный брелок в форме шлема пилота. Основание-подставка для коллекционной ручки выполнена в форме призового трофея, на всех аксессуарах серии — полоски и номера, как на гоночных машинах. Сочетание желтого золота с синим лаком отсылает к цветам бордюров трассы, а также символизирует день и ночь в круглосуточной гонке. Коллекционная версия Prestige (188 экземпляров) объединяет оба комплекта, которые дополняют позолоченные запонки с логотипом «24 часа Ле-Мана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перьевая ручка и зажигалка Le Mans Premium

Фото: S.T. Dupont Перьевая ручка и зажигалка Le Mans Premium

Фото: S.T. Dupont

В линию Premium входят запонки, ручка Line D и зажигалка Ligne 2 с палладиевой или золотой отделкой. Символика автомобильных номеров повторяется, а гравировка на каждом изделии изображает изгибы автотрассы. Ручки и зажигалки представлены в кожаном футляре трех цветов коллекции: синем, оранжевом и красном. В линию Access вошли ручка Defi Millenium, две зажигалки — Jet Slim 7 и Megajet, фарфоровые пепельницы, резаки и двойные футляры для сигар. Четвертая серия состоит из кожаных аксессуаров: дорожной сумки-уикэндера, рюкзака, сумки через плечо, визитниц и портмоне. Сумки и рюкзак серии сшиты из кожи и стеганой ткани, напоминающей материалы, которыми отделывают салон гоночного автомобиля, и имеют значок с логотипом «24 часа Ле-Мана».

Екатерина Зиборова