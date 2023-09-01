Даню Никулина прооперируют в сентябре

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Даня Никулин

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

25 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире телепрограммы «Вести-Москва» мы рассказали историю восьмилетнего Дани Никулина из Подмосковья («Цепь несчастных случаев», Артем Костюковский). У мальчика несовершенный остеогенез — чрезвычайно хрупкие кости. Он прошел курсовое лечение в клинике Глобал Медикал Систем и ряд операций, бедра ему укрепили раздвижными штифтами. Но недавно Даня упал и опять сломал бедро, штифт погнулся и сместился. Нужна срочная операция по его замене. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 107 380 руб.) собрана. Родители Дани благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 25 августа 14 247 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Лотос», «Курск», «Пенза», «Адыгея», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 51 ребенку на 26 987 813 руб.