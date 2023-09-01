Даню Никулина прооперируют в сентябре

Даня Никулин
Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ
25 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире телепрограммы «Вести-Москва» мы рассказали историю восьмилетнего Дани Никулина из Подмосковья («Цепь несчастных случаев», Артем Костюковский). У мальчика несовершенный остеогенез — чрезвычайно хрупкие кости. Он прошел курсовое лечение в клинике Глобал Медикал Систем и ряд операций, бедра ему укрепили раздвижными штифтами. Но недавно Даня упал и опять сломал бедро, штифт погнулся и сместился. Нужна срочная операция по его замене. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 107 380 руб.) собрана. Родители Дани благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
Всего с 25 августа 14 247 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Лотос», «Курск», «Пенза», «Адыгея», а также 137 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 51 ребенку на 26 987 813 руб.
О РУСФОНДЕ
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в “Ъ”. Проверив письма, мы размещаем их в “Ъ”, на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных сетях, а также в 139 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 19,503 млрд руб. В 2023 году (на 31 августа) собрано 921 871 553 руб., помощь получили 868 детей. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр СО НКО — исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2022 года Русфонд выиграл президентский грант на организацию поиска доноров костного мозга для 200 больных, в декабре Национальный РДКМ получил грант в конкурсе «Москва — добрый город» на привлечение москвичей в регистр. А в январе 2023 года Русфонд — президентский грант на включение в Национальный РДКМ 15 тыс. добровольцев. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
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