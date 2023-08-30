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Коммерсантъ FM
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«Образование традиционно не связывается с большими доходами»

Многие москвичи высказались против развития трудовых династий

Две трети москвичей выступают против продолжения их детьми трудовой династии. Такими данными по итогам опроса поделилась платформа «Авито Работа». 67% жителей Москвы не желают, чтобы в будущем у их детей была та же профессия, что и у них. Около 60% также сказали, что сами никогда не хотели бы продолжать трудовую династию. Среди москвичей, выступивших против того, чтобы дети шли по стопам родителей, в основном были те, кто трудится в сферах продаж, логистики, образования и промышленности.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

“Ъ FM” поговорил с представителями этих профессий:

Председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «Связано это с неверным трудовым воспитанием, которое происходит в стране, неправильным восприятием положительных результатов от того, что дает трудовая династия. В действительности таковые были широко распространены в советское время, была пропаганда положительных результатов от развития трудовых династий, и их было довольно много. Этих людей часто показывали по телевизору. За прошедшие 15-20 лет в промышленности были невысокие заработные платы — родители не получили нужного удовлетворения от своей работы и, соответственно, не рекомендовали своим детям продолжать».

Гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «Дети логистов, особенно тех, у которых есть собственный бизнес, видят, что их родители денно и нощно на работе. Действительно не бывает выходных, потому что транспортные средства передвигаются независимо от дней недели. Люди постоянно находятся, что называется, в операционной работе, на телефоне. Реализация их возможностей может быть связана с такой деятельностью, где есть время для отдыха, для семьи. Могу сказать по своим детям: они вряд ли выберут логистическую отрасль».

Доцент Высшей школы экономики Сергей Давыдов: «Образование традиционно не связывается с большими доходами, социальными лифтами. Туда часто приходят из каких-то других профессий, то есть историки, экономисты и так далее. Освоив свою профессию и поработав в ней, в какой-то момент переходят в образование».

Тех, кто, наоборот, хочет, чтобы дети пошли по их стопам, больше всего представителей IT-сферы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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