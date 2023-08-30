Lego отчиталась о росте продаж, несмотря на ослабление мирового рынка игрушек

Датская компания Lego опубликовала отчетность за первое полугодие, сообщив о росте выручки на 1%, до 27,4 млрд датских крон ($4 млрд) и росте потребительских продаж на 3% в условиях сокращения объема рынка игрушек на 7%. При этом операционная прибыль Lego упала на 19%, до $932 млн, чистая прибыль — на 17%, до $742 млн. Между тем главные конкуренты датской компании на рынке игрушек, такие как Mattel, Hasbro, Funko и Jakks Pacific, в своей отчетности сообщают о двузначном падении выручки и продаж на фоне слабости рынка.

Глава компании Нильс Кристиансен называл полугодие «очень непростым для индустрии игрушек», и это усугубилось более медленным, чем ожидалось, возвращением китайских потребителей в магазины игрушек. Но, по словам господина Кристиансена, Lego «увеличила свою рыночную долю и росла на 10% быстрее, чем рынок».

Самые значительные издержки компании в полугодии были связаны с ростом стоимости сырья. В первом полугодии компании открыла 89 новых магазинов игрушек, из них 54 в Китае, и теперь магазинов Lego 988 по всему миру. В нынешнем году Lego увеличит ассортимент продукции до 750 наименований, причем, по словам генерального директора, 48% из них новые.

Алена Миклашевская