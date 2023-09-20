Сегодня исполняется 55 лет заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков:

— Дорогой Дмитрий Николаевич! С огромным удовольствием всегда вспоминаю нашу общую работу по подготовке Олимпийских игр в Сочи — проекта, который проявил Вашу уникальную способность блестяще решать неразрешимые на первый взгляд задачи, объединяя усилия большого числа людей и самые передовые методы управления. Уверен, что эти качества позволят Вам успешно решать стоящие перед нашей страной задачи в области инноваций, высшего образования и науки, цифровой экономики, искусственного интеллекта и других важнейших направлений, которые Вы курируете как заместитель председателя правительства Российской Федерации. Поздравляю с 55-летием. Долгие лета и «Быстрее, лучше, умнее!».

Рубрику ведет группа «Прямая речь»