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Коммерсантъ FM
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МВД разработало основания для признания паспортов недействительными

Министерство внутренних дел России разработало проект постановления об основаниях для признания недействительными всех видов паспортов россиян. Подразделения МИДа, МВД и органы пограничного контроля получают право изъять паспорт, если указанные в нем данные недостоверны.

Согласно тексту проекта, недостоверными сведения признаются в случае несоответствия следующей информации:

  • персональных данных;
  • факта наличия гражданства;
  • фотографии в документе;
  • даты окончания срока действия паспорта;
  • персональных данных несовершеннолетних детей;
  • данных в других документах, включая визы;
  • штампов о пересечении границы.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий основания для признания недействительными загранпаспортов россиян. Закон позволяет изымать документ при несоответствии данных владельца, а также при истечении срока его действия.

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