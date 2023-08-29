МВД разработало основания для признания паспортов недействительными

Министерство внутренних дел России разработало проект постановления об основаниях для признания недействительными всех видов паспортов россиян. Подразделения МИДа, МВД и органы пограничного контроля получают право изъять паспорт, если указанные в нем данные недостоверны.
Согласно тексту проекта, недостоверными сведения признаются в случае несоответствия следующей информации:
- персональных данных;
- факта наличия гражданства;
- фотографии в документе;
- даты окончания срока действия паспорта;
- персональных данных несовершеннолетних детей;
- данных в других документах, включая визы;
- штампов о пересечении границы.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий основания для признания недействительными загранпаспортов россиян. Закон позволяет изымать документ при несоответствии данных владельца, а также при истечении срока его действия.