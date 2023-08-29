МВД разработало основания для признания паспортов недействительными

Министерство внутренних дел России разработало проект постановления об основаниях для признания недействительными всех видов паспортов россиян. Подразделения МИДа, МВД и органы пограничного контроля получают право изъять паспорт, если указанные в нем данные недостоверны.

Согласно тексту проекта, недостоверными сведения признаются в случае несоответствия следующей информации:

персональных данных;

факта наличия гражданства;

фотографии в документе;

даты окончания срока действия паспорта;

персональных данных несовершеннолетних детей;

данных в других документах, включая визы;

штампов о пересечении границы.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий основания для признания недействительными загранпаспортов россиян. Закон позволяет изымать документ при несоответствии данных владельца, а также при истечении срока его действия.