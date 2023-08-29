Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс

Со вчерашнего дня национальный авиаперевозчик Южной Кореи авиакомпания Korean Air начала взвешивать при регистрации не только багаж пассажиров, но и их самих. Компания выполняет предписание Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта, которое приняло такое решение ради «обеспечения безопасности авиаперевозок».

Пилотный проект по обеспечению безопасности продлится в течение трех недель, в аэропорту Кимпхо — до 6 сентября при посадке на внутренние рейсы, а в аэропорту Инчхона — с 8 по 19 сентября при посадке на международные рейсы. Заявляется, что информация о весе пассажиров поможет авиакомпании учитывать загрузку и распределение веса самолета для большей безопасности в полете. Впрочем, пассажиры могут отказаться от взвешивания, уведомив об этом сотрудника авиакомпании.

Южнокорейская авиакомпания стала уже второй авиакомпанией в мире, решившейся на такой шаг. В июне пассажиров взвешивала новозеландская Air New Zealand — также «ради безопасности перелетов». О результатах такого пилотного проекта пока не сообщается.

Инициатива Korean Air вызвала недовольство многих пассажиров и недоумение некоторых авиационных экспертов. Пассажиры сочли это вмешательством в их частную жизнь и считают подобные меры унизительными. А эксперты отмечают, что присутствие на борту пассажиров с повышенным весом вряд ли серьезно сказывается на безопасности полета, поскольку лайнеры строятся с запасом по грузоподъемности.

Евгений Хвостик