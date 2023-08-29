Богатейшие женщины пошли на рекорд

Состояние богатейших женщин России достигло рекорда — в новом списке Forbes сразу семь предпринимательниц, состоянии которых превышает $1 млрд. До этого было не более трех. За прошедшие два года совокупное состояние участниц рейтинга увеличилось на $400 млн и превысило $25,5 млрд. При этом более половины имен в списке названы впервые. Многие миллиардеры снизили доли в активах и передали их женам и дочерям. Кому же удалось разбогатеть? И почему? Расскажет Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Последний раз Forbes публиковал список самых богатых россиянок в 2021 году. Тогда на первом месте оказалась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в $13 млрд.

Спустя два года обогнать ее никому не удалось. Однако теперь состояние бизневумен, по оценке издания, оценивается порядка в $7 млрд, и это несмотря на рост выручки онлайн-ритейлера. В прошлом году, по мнению того же Forbes, состояние предпринимательницы было еще меньше — около $2 млрд.

Другая некогда богатейшая женщина России — Елена Батурина — со второго места переместилась на шестое. Оценка ее капитала не изменилась, $1,3 млрд.

В этом году участниц рейтинга можно разделить условно на две группы, отметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков:

«Одни персоны имеют чуть больше отношения к операционной деятельности бизнеса, например, Татьяна Бакальчук, Лидия Михайлова, Елена Батурина, Людмила Коган. Другие — менее задействованы в операционном управлении. В большинстве своем основа их благосостояния — это активы семьи: либо супругов, либо родителей.

И если сопоставить эти две группы, то первая в два раза меньше, но по размерам бизнеса, по уровню благосостояния обе примерно одинаковы».

Список дебютанток рейтинга самых богатых женщин в этом году пополнили аж четыре участницы, и сразу с состоянием более $1 млрд.

Так, на втором месте расположилась Татьяна Литвиненко, владеющая 20% акций «Фосагро». На третьей строчке — Варвара Скоч, дочь депутата Госдумы Андрея Скоча, которой принадлежат 30% холдинговой компании USM.

Четвертое место заняла Марина Мордашова, супруга Алексея Мордашова. В прошлом году она получила от него 52% золотодобывающей компании Nordgold.

Замыкает рейтинг Виктория Михельсон. Добраться до списка Forbes ей помог подарок отца: в январе 2023 года основатель НОВАТЭКа передал дочери компанию «Оптима».

Эта тенденция — ответ на современные реалии, подчеркнула партнер, руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Дергунова:

«Мне бы очень хотелось сказать, что это результат импортозамещения ушедших с рынка компаний, продуктов, что у нас резко рвануло в рост собственное российское производство.

Но нет. Ввиду того, что многие состоятельные люди не могут больше владеть собственными активами, не могут ими эффективно управлять и пользоваться, они начали передавать свой капитал ближайшим родственникам. Как правило, это жены и дети.

Соответственно, ровно эти лица стали владелицами того состояния, благодаря которому раньше в другом соседнем списке Forbes мы видели имена их отцов и мужей».

Между тем половина богатейших женщин из списка Forbes связаны с энергетическим или агропромышленным бизнесом. К тому же в этом году в рейтинг не попали участницы прошлого листа, которые занимались ритейлом, золотодобычей и финансами, продолжает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков.

По его мнению, в рейтинге прослеживается перевес определенных сфер бизнеса: «Основной объем данного рейтинга все-таки составляют представители семей, которые имеют отношение к нефтегазовой отрасли. Как было, так и осталось.

Немножко грустно наблюдать уход из подобных рейтингов компаний, которые занимались фармацевтикой, производством биодобавок».

Как отмечает Forbes, 16 из 20 богатейших россиянок получили свои активы по наследству, в ходе развода или благодаря участию в семейном бизнесе. В списке можно встретить известные фамилии — Федун, Ковальчук или Ротенберг. Интересно, кто войдет в следующий рейтинг, если на Западе говорят, что персональные санкции себя почти исчерпали.

Фотогалерея Самые богатые женщины России Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1-е место. Татьяна Бакальчук владеет 99% долей в Wildberries. Капитал — $7 млрд Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото 2-е место. Татьяна Литвиненко владеет 20,6% акций «Фосагро». Капитал — $2,8 млрд 3-е место. Варвара Скоч владеет 15% USM холдинга. Капитал — $2,5 млрд Фото: из личного архива Варвары Скоч 4-е место. Марина Мордашова владеет 52% Nordgold. Капитал — $1,85 млрд Фото: Валерий Левитин / РИА Новости 5-е место. Лидия Михайлова (с семьей) контролирует более 80% акций группы «Черкизово». Капитал — $1,55 млрд 6-е место. Елена Батурина продала компанию «Интеко». Капитал — $1,3 млрд Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 7-е место. Виктория Михельсон владеет 2,3% акций НОВАТЭКа. Капитал — $1,2 млрд

На фото: с отцом и главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото 8-е место. Евгения Гурьева владеет 4,82% акций «Фосагро». Капитал — $875 млн Фото: из личного архива Евгении Гурьевой 9-е место. Екатерина Федун владеет 1,2% акций ЛУКОЙЛа. Капитал — $800 млн

На фото: с матерью Мариной (вторая слева) и отцом Леонидом Федуном, совладельцем ЛУКОЙЛа (слева) Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин 10-е место. Людмила Коган владеет около 82% акций банка «Уралсиб», «БФА-Девелопмент». Капитал — $725 млн Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 10 1-е место. Татьяна Бакальчук владеет 99% долей в Wildberries. Капитал — $7 млрд Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото 2-е место. Татьяна Литвиненко владеет 20,6% акций «Фосагро». Капитал — $2,8 млрд 3-е место. Варвара Скоч владеет 15% USM холдинга. Капитал — $2,5 млрд Фото: из личного архива Варвары Скоч 4-е место. Марина Мордашова владеет 52% Nordgold. Капитал — $1,85 млрд Фото: Валерий Левитин / РИА Новости 5-е место. Лидия Михайлова (с семьей) контролирует более 80% акций группы «Черкизово». Капитал — $1,55 млрд 6-е место. Елена Батурина продала компанию «Интеко». Капитал — $1,3 млрд Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 7-е место. Виктория Михельсон владеет 2,3% акций НОВАТЭКа. Капитал — $1,2 млрд

На фото: с отцом и главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото 8-е место. Евгения Гурьева владеет 4,82% акций «Фосагро». Капитал — $875 млн Фото: из личного архива Евгении Гурьевой 9-е место. Екатерина Федун владеет 1,2% акций ЛУКОЙЛа. Капитал — $800 млн

На фото: с матерью Мариной (вторая слева) и отцом Леонидом Федуном, совладельцем ЛУКОЙЛа (слева) Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин 10-е место. Людмила Коган владеет около 82% акций банка «Уралсиб», «БФА-Девелопмент». Капитал — $725 млн Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Смотреть

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Яна Загоровская