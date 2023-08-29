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На мэрию Ульяновска подали в суд из-за задержки расселения аварийного дома

Удовлетворен иск прокуратуры к администрации Ульяновска о корректировке сроков расселения аварийного дома в Ленинском районе. Речь идет о здании № 26 по ул. Железной Дивизии. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

«Согласившись с позицией прокуратуры, суд перенес срок расселения дома с 2029 года на 2025 год»,— говорится в сообщении.

Ранее районная прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства и выявила нарушения. Контрольный орган установил, что чиновники определили «нерационально длительный срок расселения аварийного многоквартирного дома». Это создавало угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем правоохранители обратились с иском в суд.

Ранее в Ульяновской области обрушилась крыша многоквартирного дома. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Георгий Портнов

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