Основатель пермской продуктовой сети «Захоти» вошел в процедуру банкротства

ПАО Банк «Финансовая корпорация “Открытие”» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании основателя пермской сети «Захоти» Игоря Отинова банкротом. По данным картотеки суда, на дату подачи искового заявления (в мае) общая сумма задолженности господина Отинова составляла 21,2 млн руб. Свои требования банк мотивировал невыплаченными кредитами, полученными Игорем Отиновым и его компанией «Паритет-Продукт Р» — оператором сети.

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В 2018 году Игорь Отинов и банк «Открытие» заключили кредитный договор с лимитом в сумме 30 млн руб. В 2020 году решением суда этот кредитный договор был расторгнут. В том же 2018 году банк заключил кредитный договор с «Паритет-Продукт Р» на 20 млн руб. По обоим кредитам банку вернули только часть средств, поэтому в 2020 году «Открытие» вступило в дело по банкротству ООО «Паритет-Продукт Р» с долгом в размере 32 млн руб. В 2022 году суд прекратил банкротство «Паритет-Продукт Р».

По расчету заявителя, общая задолженность Игоря Отинова в сумме 21,2 млн руб. перед банком сложилась с учетом частичного погашения. В результате рассмотрения дела суд признал банкротом Игоря Отинова и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Требования банка «Открытие» включили в третью очередь реестра требований кредиторов.

ООО «Паритет-Продукт Р» принадлежит пермскому бизнесмену Игорю Отинову и его сыну Семену. В справочнике 2GIS содержатся сведения о четырех фирменных магазинах «Захоти» в Перми. Процедуру наблюдения суд ввел в отношении «Паритет-Продукт Р» из-за долга перед саратовским поставщиком продукции «Наша птица» в размере 1,1 млн руб. Позднее в дело вступали и другие кредиторы. Летом 2022 года суд постановил прекратить банкротство «Паритет-Продукт Р» из-за отсутствия средств на финансирование процедуры.