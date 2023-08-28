Чиновники зашли в тупик

Жители частного сектора в Засвияжском районе Ульяновска встали на защиту более 150 зеленых насаждений, которые они сами высадили 20 лет назад и которые предполагается вырубить или пересадить в связи со строительством четырехполосной дороги в 16 метрах от жилых домов. Дорога, как утверждают жители, сейчас никому не нужна и фактически ведет в тупик, не соединяясь ни с чем. Чиновники администрации города объясняют, что дорога будет необходима для будущего нового микрорайона, но вносить кардинальные изменения в проектную документацию не намерены. По данным следственных органов, проектную документацию на дорогу готовила и оплачивала не администрация города, а сторонняя компания. Депутаты регионального заксобрания обращают внимание на многочисленные нарушения со стороны застройщика и считают, что мэрия должна искать компромиссное решение с жителями города в целях создания благоприятных условий проживания в областном центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Толкачев Фото: Константин Толкачев

В понедельник, 28 августа, на заседании комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству обсуждался резонансный вопрос о строительстве в Засвияжском районе Ульяновска дороги, которая, по образному выражению самих депутатов, «ведет в тупик».

Причиной рассмотрения вопроса стало возмущение жителей частного сектора (в районе улиц Шигаева и Богдана Хитрово) тем, что при строительстве дороги запланировано снести деревья, которые жители сами высадили более 20 лет назад. В минувшую пятницу они направили губернатору региона и генпрокурору РФ коллективное обращение (более 70 подписей) в котором просят защитить «сотни хвойных и лиственных деревьев», высаженных жителями вдоль жилого массива более 20 лет назад и выполняющих функцию противоэрозионного, снегозащитного, пескозащитного и шумогазопылезащитного озеленения. Как сообщают жители, накануне мэрия «публично объявила об уничтожении зеленой зоны», разместив извещение о комиссионном обследовании для выдачи порубочного билета компании «Соцстрой» на участке строительства дороги от ул. Ефремова до трассы М-5 «Урал». Предполагается вырубить 33 сосны, три вяза, 13 берез, восемь рябин, пять черемух, а также кусты барбариса (12 кв. м) и спиреи (5 кв. м).

В середине июля по итогам схода жителей уже направлялось коллективное письмо в облпрокуратуру, губернатору региона и мэру Ульяновска (более 300 подписей) с просьбой соблюсти права и учесть мнение жителей при реализации проекта строительства дороги около их домов.

Как сообщили представители инициативной группы на заседании комитета, о начале строительства этой четырехполосной трассы с промежуточной полосой для трамваев они узнали только в начале июня. До этого мнения населения никто не спрашивал. Сначала жителям пояснили, что дорога будет выходить на трассу М-5 «Урал», но потом выяснилось, что дорога, строительство которой было начато быстрыми темпами, вообще никуда не выходит. «Это дорога в никуда, в тупик»,— заявляли жители, отмечая, что по проекту трасса будет проходить в 16 метрах от стен жилых домов, «что нарушает все требования». Кроме того, фактически из-за трассы под вырубку попадали зеленые насаждения (около 100 деревьев) вдоль дороги.

Как пояснил первый заммэра Дмитрий Зверев, дорога, о которой идет речь, имеет длину 661 м, стоимость ее строительства — 207 млн руб., она строится за счет федеральных средств с участием региональных и муниципальных (200,8 млн руб.— федеральный бюджет, 5,9 млн руб.— региональный бюджет, 0,3 млн руб.— муниципальный бюджет). Господин Зверев пояснил, что дорога будет нужна для нового микрорайона Город Новаторов, который будет находиться за ней. Этот проект группы компании «Железно» (Киров) в 2018 году получил статус особо значимого. По словам вице-мэра, после первого обращения жителей мэрия пошла на корректировку проекта, планируется сузить тротуар, а хвойные насаждения, которые попадают в эту зону, пересадить на противоположную сторону с комом земли, чтобы сохранить их жизнеспособность. Однако инициативная группа настаивала: никто выдачу порубочного билета еще не отменил, а значит, указанные в заявке деревья будут вырублены. Уже вырублено четыре сосны, по поводу чего жильцы обращались в следственный комитет, но тот не нашел в этом признаков уголовного преступления, поскольку деревья были высажены «самовольно» и на учете в мэрии не стояли (материалы переданы по подследственности в УМВД для дополнительной проверки).

Представители инициативной группы отмечали, что они имеют право на благоприятную окружающую среду и «готовы свои права отстаивать до последнего». Они просили приостановить выдачу порубочного билета и найти возможность пересмотреть проект. Предлагали мэрии «действовать совместно в интересах жителей города» и вообще ограничиться двухполосной дорогой, что решило бы все проблемы. Вице-мэр ответил, что дорога строится «не на участках» этих жителей «и не у них во дворе», а прокуратура и СКР нарушений не нашли. В то же время он признал, что при пересадке выживут не все деревья.

На вопросы депутатов об эффективности такого подхода, когда микрорайона нет, а дорога выходит в тупик, ответа не было.

Будут ли приняты предложения инициативной группы, неизвестно. Руководитель управления по строительству администрации города Мария Зацепина сказала «Ъ», что «администрация взяла на себя ответственность, чтобы прийти к консенсусу с жителями», «и те предложения, которые могут быть учтены, уже учтены», других изменений не предвидится, «решение, которое сейчас реализуется, предусмотрено генпланом города». Впрочем, в городском управлении архитектуры и градостроительства пояснили, что изменения в генплан, касающиеся этой дороги, были внесены в генплан 22 декабря 2021 года, но тогда количество полос не определялось, это было определено уже в проекте планировки территории перед подготовкой проектной документации на дорогу.

По данным СУ СКР, проектно-сметную документацию на эту дорогу готовила не администрация города, и оплачивалась не из бюджета, а сторонней структурой (ООО «Масштаб», Киров), фактически ее заказчиком была компания «Железно». Занимавшийся проблемой этой дороги независимый юрист и общественный активист Константин Толкачев считает, что «проект делался специально под интересы застройщика», «и делалось все очень быстро, в отличие от других случаев, когда жители города годами просят возвести небольшие участки дороги в несколько десятков метров».

Председатель профильного комитета Дмитрий Грачев, проводивший заседание, сказал «Ъ», что «странностей с этой дорогой много», «но городские власти почему-то не реагируют должным образом». «Я полагаю, что дорога туда прокладывается для повышения стоимости жилья в будущем микрорайоне. Надеюсь, что все-таки в мэрии смогут пересмотреть проектную документацию в интересах жителей, ради которых все и должно делаться»,— сказал ­депутат.

Сергей Титов, Ульяновск