Силовики добрались до острова

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при приватизации муниципальных земель (40 га) на острове Поджабный в отношении руководителей ООО «Эра». Часть этих земель за 860 тыс. руб. у компании купил бывший председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов, пишет депутат Александр Хиншетейн. Ранее совладельцем «Эры» был сын экс-главы кассационного суда Иван Ефанов. Одним из оснований для отставки Александра Ефанова стала проверка выкупа им части земли на указанном острове. В июне­ полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Хорс». Компанию также связывают с Александром Ефановым. По версии следствия, «Хорс» незаконно выкупило у городского ДУИ участок площадью 3,8 га по льготной цене и без проведения торгов, предоставив чиновникам недостоверную документацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2011 году экс-председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов выкупил участок на острове Поджабный у ООО «Эра»

Фото: 6kas.sudrf.ru В 2011 году экс-председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов выкупил участок на острове Поджабный у ООО «Эра»

Фото: 6kas.sudrf.ru

Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Эра». Дело связано с приватизацией муниципальных земель (40 га) на острове Поджабный в Самаре, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Речь о той самой легендарной земле, стоившей Александру Ефанову кресла председателя Шестого кассационного суда и судейской мантии»,— говорится в сообщении. Александр Ефанов лишился поста в конце апреля текущего года. Основанием для этого стали сведения, поступившие в контрольный орган от Александра Хинштейна. В частности, проверка касалась выкупа господином Ефановым части земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.

В 2014–2016 годах совладельцем ООО «Эра» был Иван Ефанов, сын Александра Ефанова. Со ссылкой на проверку прокуратуры депутат указал, что земля на Поджабном была оформлена в этот период по фиктивным документам: «По бумагам коммерсанты якобы построили здесь базу отдыха (шесть деревянных домиков, которые даже были официально введены главой Самары в эксплуатацию). Это позволило „Эре“ как арендатору земли претендовать на выкуп участков». Однако тогда чиновники не спешили оформлять документы. Компании пришлось обращаться в суд. В сентябре 2011 года Арбитражный суд Самарской области признал незаконным бездействие областного министерства имущества и обязал устранить нарушения прав «Эры» и направить компании договор купли-продажи участка. Одиннадцатый апелляционный суд, который на тот момент возглавлял Александр Ефанов, оставил это решение в силе.

• По данным Kartoteka.ru, ООО «Эра» зарегистрировано в Самаре в июле 2007 года. Бенефициары компании — Максим Купцов, Михаил Афанасьев и Вера Казачева, которая якобы теща Ивана Ефанова. Генеральный директор «Эры» — Дмитрий ­Полянский.

Договор купли-продажи был подписан только в марте 2014 года. Выкупная цена составила 46,5 млн руб. (11,6 тыс./сотка). Министерство долго не подписывало акт приема-передачи недвижимости. В рамках нового судебного процесса в 2014 году «Эра» потребовала обязать чиновников немедленно завершить сделку. В июне того же года суд первой инстанции распорядился произвести госрегистрацию перехода права собственности на землю. В августе 2014 года апелляционный суд поддержал решение.

«При рыночной цене в 4 млрд руб. земля досталась „Эре“ в 100 раз дешевле. …В реальности же никаких домиков никто и не строил. Не говоря о том, что земля находилась в лесной и водоохранной зонах и не могла быть отчуждена в принципе»,— подчеркивает Александр Хинштейн.

По данным депутата, на Поджабном есть земля, которая находится в собственности Александра Ефанова. Экс-председатель выкупил недвижимость у ООО «Эра» в 2021 году. Участок площадью 0,5 га на острове достался господину Ефанову за 860 тыс. руб. (17,2 тыс./сотка). По сведениям сайтов объявлений о продаже недвижимости стоимость сотки на острове Поджабный доходит до 1,5 млн руб. Росимущество обратилось в Генпрокуратуру с предложением рассмотреть вопрос о возвращении в судебном порядке земли в госсобственность.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области и региональной прокуратуры ситуацию не ­комментируют.

«Это уже второе уголовное дело по фактам рейдерских захватов земель в природоохранных зонах Самары семейными фирмами Ефанова»,— пишет господин Хинштейн. В июне ГСУ ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Хорс».

По версии следствия, в 2018 году компания на основании недостоверных сведений заключила с департаментом управления имуществом Самары договоры купли-продажи трех земельных участков общей площадью почти 3,8 га в границах 1й и 2й просек в Октябрьском внутригородском районе. Сумма сделки составила 14 млн руб. (50% кадастровой стоимости). При этом рыночная цена участка превышает 1 млрд руб. Компании принадлежала расположенная там база отдыха. Именно это давало организации право выкупить землю без торгов. Однако, по данным следствия, технические планы зданий и градостроительные обоснования площади участков, необходимых для эксплуатации инфраструктуры базы отдыха, содержали недостоверные сведения. Суд наложил арест на принадлежащие «Хорсу» ­участки.

ООО «Хорс» зарегистрировано в 2009 году в Самаре. Основной вид деятельности компании — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Собственниками организации в равных долях выступают Валентина Афанасьева и Вера Казачева. Генеральным директором «Хорса» является Дмитрий Полянский, брат сотрудника кассационного суда Владислава Полянского. Именно Дмитрий Полянский от имени ООО «Эра» подписал с Александром Ефановым договор купли-продажи участка на острове Поджабный.

Ани Айвазян