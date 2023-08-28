К нижегородкам поищут комплексный подход

Комитеты заксобрания Нижегородской области не поддержали инициативу фракции КПРФ о повышении регионального материнского капитала по примеру ряда сибирских и дальневосточных регионов. Коммунисты предложили сократить на 259 млн руб. расходы на организацию праздников и со следующего года начислять нижегородкам за рождение третьего ребенка маткапитал в размере 30% от федерального, подняв его до 232 тыс. В правительстве Нижегородской области посчитали, что расчеты коммунистов неверны, денег потребуется вдвое больше, а одними финансами демографическую проблему не решить. На последнем заседании регионального совета губернатор поручил выработать комплекс мер по повышению рождаемости и снижению уровня смертности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В нижегородском заксобрании рассмотрели предложенную фракцией КПРФ поправку к региональному закону о мерах социальной поддержки родителей. Коммунисты, ссылаясь на острую для Нижегородской области проблему убыли населения, предложили с 2024 года повысить региональный материнский капитал до 30% от федерального за рождение или усыновление третьего ребенка и последующих детей. Как пояснил на заседании бюджетного комитета депутат фракции Роман Кабешев, относительно цифр индексации маткапитала в этом году предлагается увеличить сумму региональной господдержки со 100 тыс. руб. до 232,6 тыс.

«Президент недавно заявил, что проблема демографии, к сожалению, носит системообразующий экономический характер и негативные тенденции пока победить не удается. Нижегородская область — в числе вымирающих регионов. Одна из основных причин, помимо снижения количества женщин детородного возраста, заключается в отсутствии средств и неуверенности семей в своем материальном положении для рождения ребенка. Одними увещеваниями эту проблему не решить, мы считаем, что надо увеличивать материальную поддержку молодых семей»,— отметил Роман Кабешев.

Коммунисты привели в пример десяток российских регионов, которые выплачивают региональный маткапитал в размере 30% от федерального. Такие пропорции приняты в Якутии, Бурятии, Амурской области, Забайкальском и Приморском краях, Еврейской автономной области, на Чукотке и других субъектах Сибири. А в Магаданской области такой размер маткапитала установлен при рождении первого и третьего детей, сообщила фракция КПРФ в пояснительной записке.

Для увеличения региональных выплат в Нижегородской области инициаторы предложили в следующем году на 259 млн руб. сократить расходы минкульта на проведение праздников и общественных мероприятий.

Правительство Нижегородской области не поддержало эту инициативу. Как указал на законопроект губернатор, в регионе с 2018-го по 2022 год Росстат не зафиксировал резкого снижения рождаемости третьего и последующих детей в семьях. Власти считают, что при рождении второго ребенка эффективной мерой поддержки стал федеральный материнский капитал, составляющий сейчас 775,6 тыс. руб., а региональные выплаты — «важная, но не единственная мера» по улучшению демографической ситуации.

Кроме того, в правительстве отметили, что фракция КПРФ неправильно рассчитала численность получательниц материнского капитала за третьего ребенка, указав в своем прогнозе 1,8 тыс. человек. По данным министерства социальной политики, со следующего года их будет свыше 2,9 тыс., а значит, и бюджетных средств на индексацию потребуется больше — почти полмиллиарда рублей в год. Идею сократить бюджетные расходы на организацию праздников исполнительная власть также не поддержала, сославшись на то, что это приведет к невыполнению ее «функций и полномочий».

Министр соцполитики Игорь Седых сообщил, что в сибирских и дальневосточных регионах, на которые ссылалась фракция КПРФ, нет такого количества мер господдержки. «У них от пяти до 12 мер, а у нас в Нижегородской области на сегодняшний день 32 меры региональной поддержки. У нас значительно больше средств и программ, нацеленных на решение демографического вопроса»,— пояснил чиновник. Кроме того, он сослался на прошедшее в конце июля заседание регионального совета Нижегородской области, по итогам которого губернатор поручил разработать комплексный план решения демографической проблемы.

Зампред бюджетного комитета Дмитрий Колыванов поддержал министра Седых, добавив, что для поддержки молодых семей нужно также строить детские сады и школы, и Нижегородская область вполне успешно это делает.

В итоге депутаты бюджетного комитета большинством голосов отклонили законопроект коммунистов, кроме правительства его не поддержал и профильный комитет по социальным вопросам.

Что касается комплексного плана по улучшению демографической ситуации, его подготовка еще не завершилась. Множество предложений от глав МСУ и экспертов, высказанных месяц назад на регсовете, в министерстве соцполитики должны обобщить, осмыслить и разработать законотворческие инициативы.

Иван Сергеев