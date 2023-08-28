Региону перепишут развитие

Представители власти и эксперты обсудили корректировку стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, предложив вернуть советские практики стимулирования работников предприятий и профориентации в школах и сосредоточиться на патриотическом воспитании молодежи. Прозвучали идеи развития транспорта и логистики, инфраструктуры туризма, спорта, поддержки бизнеса и даже возрождения региональной малой авиации. Большинство предложений губернатор Глеб Никитин пообещал учесть, заодно выяснив, что полностью стратегию развития региона, принятую пять лет назад, прочитали далеко не все участники дискуссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин запишет новые цели в стратегию развития Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глеб Никитин запишет новые цели в стратегию развития Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские чиновники и эксперты на Нижегородской ярмарке обсудили итоги реализации стратегии развития области до 2035 года, решив скорректировать ее с учетом новых реалий. Стратегический документ был принят в 2018 году во многом как предвыборная программа губернатора Глеба Никитина, который 10 сентября баллотируется на второй срок полномочий. С июня предложения для актуализации стратегии развития региона собирали по всем муниципалитетам с участием администраций и жителей, сообщила вице-спикер законодательного собрания Ольга Щетинина.

Теперь экспертам и властям предстоит оценить реалистичность новых идей и проработать их для включения в стратегию-2035. Она строится на трех приоритетах: «Человек», «Экономика» и «Пространство», направленных на повышение уровня жизни нижегородцев, развитие инфраструктуры, благоустройство и рост экономики региона.

Стратегия развития Нижегородской области предполагает 13 приоритетных направлений, по 11 из них промежуточные результаты за пять лет исполнены лучше ожидаемых показателей, заявил губернатор Глеб Никитин.

Отстающими он назвал показатели по рождаемости и продолжительности жизни граждан, падающие год к году.

Глава региона также согласился с предложением депутата Госдумы РФ Артема Кавинова выделить молодежную политику в самостоятельное направление стратегии-2035. Депутат просил усилить патриотическое воспитание и тиражировать создание в районах кризисных центров для трудных подростков наподобие нижегородского «Хулиганодома». «В районах звучат запросы на будущее, на развитие. Люди мечтают о полноценной жизни, чтобы молодежь не уезжала», — попросил депутат Кавинов. Для этого необходимо позаботиться о профориентации молодежи, развитии молодежного предпринимательства, вовлекать подростков в здоровый образ жизни и выстраивать вертикаль от детско-юношеского спорта до спорта высоких достижений.

Инфраструктура путешествий в Нижегородской области распределена неравномерно, а региону не хватает краеведческого музея, посетовал Артем Кавинов. «Музей создадим обязательно», — пообещал губернатор.

Директор нижегородского кампуса НИУ ВШЭ Анна Бляхман напомнила, что Нижегородская область рассчитывает войти в пятерку ведущих российских регионов в рейтинге Минпросвещения РФ по развитию сферы образования (сейчас регион на 33-м месте). Она предложила формировать имидж региона как центра молодежной науки, поддерживать одаренных детей и педагогов, возродить в школах практику учебно-производственных комбинатов и избавить учителей от лишней бюрократии.

В сфере здравоохранения Анна Бляхман упомянула о необходимости строительства межрегионального онкоцентра с ядерной медициной и ремонтов поликлиник. В медицине надо повышать производительность труда и переманивать профессионалов из других регионов на конкурентные зарплаты.

Председатель комитета заксобрания по экономике Игорь Норенков предложил вернуть систему премирования за рациональные предложения на предприятиях, активнее использовать маркетплейс технологий и внедрять сквозную систему подготовки кадров начиная со школ, а также популяризовать систему офсетных контрактов для развития поставщиков из малого и среднего бизнеса. По мнению депутата Александра Ефремцева, в регионе следует организовать агроиндустриальный парк, а также бесплатное зернохранилище и овощехранилище для малых фермеров. Председатель комитета заксобрания по транспорту Владимир Солдатенков просил сконцентрировать усилия на достройке автомобильных обходов Нижнего Новгорода и городов области.

Властям также стоит заняться возрождением малой региональной авиации, как это произошло со скоростным речным флотом, а в узловых городах на Оке и Волге создавать мультимодальные логистические центры, полагает депутат Солдатенков.

Участники дискуссии просили даже построить крупный конгресс-центр, чтобы в Нижнем Новгороде можно было проводить мероприятия уровня саммита БРИКС. Многие прозвучавшие предложения Глеб Никитин пообещал учесть при корректировке стратегии-2035, попросив, чтобы обсуждение ее реализации и целей велось на регулярной основе. «Работать нужно более эффективно за счет единства. Мы много о нем слышим, много говорим, но только в ходе конкретного подведения итогов, планирования и воплощения понимаешь, насколько это не пустые слова», — заявил губернатор.

Впрочем, на его вопрос о том, кто полностью прочитал стратегию развития Нижегородской области, руки в зале подняли далеко не все.

Владимир Зубарев