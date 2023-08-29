Директору насчитали 57 эпизодов

Уголовное дело руководителя Бакальского рудоуправления (БРУ) Дмитрия Старикова, который возглавляет предприятие с 2019 года, передали на рассмотрение в суд. Ему вменяют в вину 57 эпизодов, связанных с неисполнением приговоров и судебных актов, уклонением от уплаты кредиторской задолженности. Уголовное дело по этим фактам было возбуждено из-за долгов предприятия перед контрагентами на сумму 22,8 млн руб. В 2021 году Дмитрий Стариков был осужден за аналогичные преступления на посту директора БРУ и получил штраф в 65 тыс. руб. С 2022 года Бакальское рудоуправление находится в кризисе, вызванном сокращением спроса и снижением цен на железорудное сырье.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большинство эпизодов уголовного дела директора БРУ связано с неисполнением решений суда

Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ Большинство эпизодов уголовного дела директора БРУ связано с неисполнением решений суда

Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ) Дмитрия Старикова, обвиняемого в десятках эпизодов неисполнения приговора, решения суда и иного судебного акта и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Материалы передали на рассмотрение в Саткинский городской суд, сообщили «Ъ-Южный Урал» в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

В этом году орган дознания ГУФССП России по региону возбудил в отношении директора БРУ Дмитрия Старикова 57 уголовных дел. Из них 54 — о неисполнении приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ч. 2 ст. 315 УК РФ), три — о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Уголовные дела были связаны с долгами предприятия на сумму 22,8 млн руб. перед предприятиями топливно-энергетического комплекса, организациями ЖКХ и налоговой службой. Материалы были объединены в одно производство.

Одно из последних уголовных дел о неисполнении решения суда было возбуждено из-за долга в 930 тыс. руб. В рамках исполнительного производства ФССП ограничила движение денег по счетам Бакальского рудоуправления, однако они оставались пустыми.

«Дознавателем было установлено, что за период неуплаты организация располагала крупными денежными средствами, которые в соответствии с распорядительными письмами директора ООО направлялись крупными контрагентами в пользу третьих лиц, минуя арестованные расчетные счета организации, откуда расходовались по усмотрению руководства ООО “Бакальское рудоуправление” на цели, не связанные с исполнением судебного решения»,— пояснили в управлении ФССП по Челябинской области.

В приемную ООО «Бакальское рудоуправление» был направлен информационный запрос на имя руководителя с просьбой прокомментировать уголовное преследование. На момент публикации ответ на него не поступил.

Дмитрию Старикову 44 года. Он уроженец Нижнего Тагила. Окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Металлургия черных металлов». Карьеру начал на Высокогорском горно-обогатительном комбинате (Нижний Тагил), где прошел путь от помощника мастера смены до начальника отдела технического контроля. В 2014–2018 годах занимал различные должности в Бакальском рудоуправлении, затем около года провел на посту начальника агломерационного производства ЧМК. В апреле 2019 года Дмитрий Стариков возглавил БРУ. На посту руководителя предприятия он уже становился фигурантом аналогичного уголовного дела — обвинялся в 47 эпизодах злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности и неисполнения приговора, решения суда или иного судебного акта. Речь шла о неуплате БРУ более 25 млн руб. задолженности по исполнительным производствам. Взыскателями выступали топливно-энергетические предприятия, компании сферы ЖКХ и налоговые органы. В ноябре 2021 года Саткинский городской суд признал Дмитрия Старикова виновным в указанных преступлениях и назначил ему штраф в 65 тыс. руб. При вынесении приговора было учтено полное погашение долга в 25 млн руб., признание директором БРУ вины и его положительные характеристики с места работы.

Бакальское рудоуправление занимается добычей железных руд, является градообразующим предприятием Бакала (Саткинский район). По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бакальское рудоуправление» было зарегистрировано в ноябре 2001 года. Обществом на 75% владеет компания Atop International Group Limited (Виргинские острова), 25% уставного капитала принадлежит ООО «Сибпроминициатива» (Кемерово). Выручка компании от продажи за прошлый год составила 1,7 млрд руб., чистый убыток — 304,1 млн руб. На конец 2022-го в БРУ числилось 907 сотрудников.

В 2022 году компания оказалась в кризисном положении из-за уменьшения спроса и снижения цен на железорудное сырье. Несколько месяцев предприятие работало с отрицательной рентабельностью и не инвестировало в производство. Часть работников была отправлена в простой. Также на предприятии неоднократно возникали проблемы с выплатой зарплаты, из-за долгов БРУ отключали подачу электроэнергии. В начале февраля этого года министерство промышленности Челябинской области заявляло об угрозе закрытия предприятия из-за неисполнения предписаний Ростехнадзора. Тогда же правительство региона обратилось в Минпромторг РФ с просьбой помочь БРУ в налаживании кооперационных связей для дальнейшей деятельности.

С 2019 года Арбитражный суд Челябинской области рассматривает заявления о признании БРУ банкротом. Решение о несостоятельности предприятия еще не принято.

Михаил Бычков