Архитектурное бюро предъявило иск к СПбГУ на 35 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял иск ООО «Архитектурное бюро “Студия 44”» на 34,8 млн рублей, следует из данных сервиса «Электронное правосудие». На судебный спор обратил внимание «Деловой Петербург».

Первое заседание пройдет 10 октября. Причины претензий бюро к университету в карточке дела не уточняются, но известно, что 10 октября 2020 года «Студия 44» подписала с университетом контракт на проектные и изыскательские работы в Пушкинском районе. Там вуз запланировал строительство комплекса зданий общей площадью свыше 430 кв. м. Согласно проекту, в него войдут конгресс-центр, клиника, спорткомплекс, студенческие общежития, торговый центр и библиотека. Завершить строительство планируется в 2030 году, сумма инвестиций оценивается в 100 млрд руб.

Начальная цена контракта с архитектурным бюро составила 430 млн руб., срок выполнения работ — до 31 декабря 2021 года. В то же время, из данных ЕИС «Закупки» следует, что бюро выполнило работ на 459,9 млн руб., а заплатили ему 428,1 млн руб. СПбГУ дважды начислил подрядчику неустойку: 2,3 млн руб. за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и 29,6 млн за просрочку исполнения обязательств. По мнению экспертов, опрошенных «ДП», сумма исковых требований сложилась из неустойки и начисленных на нее процентов. Бюро в суде нужно будет доказать, что при исполнении контракта нарушения отсутствовали. По другой версии, стоимость работ оказалась выше контрактной.

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