WP: 5 тысяч пилотов в США заподозрили в сокрытии серьезных проблем со здоровьем

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) провело расследование в отношении 4,8 тыс. пилотов, которых заподозрили в фальсификации медицинских карт. Речь идет о ветеранах ВС, которые, по данным FAA, скрывали получение пособий, в том числе в связи с психическими расстройствами, сообщает The Washington Post (WP).

Пилоты не проинформировали FAA, как того требует закон, о получении ветеранских пособий по инвалидности. Подобные проблемы со здоровьем могли сделать их непригодными к полетам, отмечает WP.

Представитель FAA Мэтью Ленер рассказал, что почти 5 тыс. пилотов, возможно, предоставили неверную или ложную информацию в своих медицинских заявлениях. По его словам, FAA сейчас закрыло около половины этих дел и обязало приблизительно 60 пилотов прекратить полеты в экстренном порядке до изучения их данных. По мнению FAA, они представляли явную опасность для авиабезопасности. Многих из тех, чьи дела закрыли, обязали пройти новые медосмотры или временно отстранили от полетов.

Около 600 пилотов, попавших под расследование, имеют лицензии на полеты в пассажирских авиакомпаниях, сообщил высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. Остальные имеют коммерческие лицензии, которые позволяют им летать по найму, в том числе с грузовыми фирмами, корпоративными клиентами или туристическими компаниями.

Многие ветераны приуменьшают свои недуги перед FAA, чтобы продолжать летать, но преувеличивают их перед департаментом по делам ветеранов, чтобы максимизировать выплаты по инвалидности, говорят врачи и бывшие чиновники FAA. Расследование началось в 2019 году, около трети из 110 тыс. коммерческих пилотов США приобрели свои навыки в армии, сообщает WP.

Мария Федотова