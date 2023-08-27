Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за выходные 26–27 августа

В Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому уклонистов можно будет лишать приобретенного гражданства. Документ подготовил зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента на следующей неделе.

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза официальный запрос с просьбой исключить его из санкционного списка, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. ЕС ввел санкции в отношении господина Воложа 3 июня 2022 года.

В единый государственный экзамен по истории в 2024 году вошли задания, связанные с военной операцией на Украине и присоединенными к РФ регионами. В частности, в задании №5 нужно установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится военная операция на Украине, в числе участников — командир артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качура, погибшая в 2022 году под артобстрелом. В задании №2 нужно расположить в хронологическом порядке исторические события, в числе которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В возрасте 89 лет 26 августа умер режиссер Глеб Панфилов. Церемония прощания с режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым пройдет 30 августа. Место пока не определено. Господина Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Криптобиржа Binance с 26 августа ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (peer-to-peer, «от человека к человеку»). Мера распространяется на клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России.

Главком ВС Украины Валерий Залужный в середине августа провел секретную встречу с двумя высокопоставленными военными НАТО на польско-украинской границе, сообщила The Guardian. Целью пятичасовой встречи, в которой участвовали главком Объединенных ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи и начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, была перезагрузка военной стратегии Украины.

У побережья Австралии 27 августа разбился военный вертолет Osprey, на борту которого находились 20 американских морских пехотинцев. Трое военных погибли.

В Париже с 1 сентября запретят аренду электрических самокатов. Решение принято по результатам городского референдума по вопросу использования электросамокатов. За запрет высказались 89% парижан. Таким образом, Париж станет первым европейским городом, где действует запрет на аренду электросамокатов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...