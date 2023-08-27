Главные новости за выходные 26–27 августа

В Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому уклонистов можно будет лишать приобретенного гражданства. Документ подготовил зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента на следующей неделе.

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза официальный запрос с просьбой исключить его из санкционного списка, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. ЕС ввел санкции в отношении господина Воложа 3 июня 2022 года.

В единый государственный экзамен по истории в 2024 году вошли задания, связанные с военной операцией на Украине и присоединенными к РФ регионами. В частности, в задании №5 нужно установить соответствие между событиями и их участниками. В числе событий приводится военная операция на Украине, в числе участников — командир артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качура, погибшая в 2022 году под артобстрелом. В задании №2 нужно расположить в хронологическом порядке исторические события, в числе которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

В возрасте 89 лет 26 августа умер режиссер Глеб Панфилов. Церемония прощания с режиссером и сценаристом Глебом Панфиловым пройдет 30 августа. Место пока не определено. Господина Панфилова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Криптобиржа Binance с 26 августа ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (peer-to-peer, «от человека к человеку»). Мера распространяется на клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России.

Главком ВС Украины Валерий Залужный в середине августа провел секретную встречу с двумя высокопоставленными военными НАТО на польско-украинской границе, сообщила The Guardian. Целью пятичасовой встречи, в которой участвовали главком Объединенных ВС НАТО в Европе Кристофер Каволи и начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, была перезагрузка военной стратегии Украины.

У побережья Австралии 27 августа разбился военный вертолет Osprey, на борту которого находились 20 американских морских пехотинцев. Трое военных погибли.

В Париже с 1 сентября запретят аренду электрических самокатов. Решение принято по результатам городского референдума по вопросу использования электросамокатов. За запрет высказались 89% парижан. Таким образом, Париж станет первым европейским городом, где действует запрет на аренду электросамокатов.