Трое американских солдат с разбившегося на севере Австралии вертолета погибли

Трое американских военнослужащих из группы в составе 23 человек, которые находились на борту военного вертолета Boeing V-22 Osprey, разбившегося на севере Австралии, погибли. Об этом сообщил представитель Корпуса морской пехоты США. Спасателям удалось найти всех членов экипажа.

«Всего на борту было 23 человека. Смерть троих подтверждена, еще пятеро доставлены в Королевский госпиталь Дарвина в тяжелом состоянии»,— приводит AFP заявление представителя морской пехоты США.

Вертолет Boeing V-22 Osprey принимал участие в международных военных учениях Predator's Run на островах Тиви у берегов Северной территории Австралии. Всего в учениях задействовано около 2,5 тыс. военнослужащих из США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора и Индонезии.

О крушении вертолета стало известно в 9:43 по местному времени (02:43 мск). Он упал вблизи острова Мелвилл, расположенного на севере Австралии в 60 км от побережья Дарвина. Глава правительства Северной территории Австралии Наташа Файлз сообщила, что для расследования случившегося была создана оперативная группа по чрезвычайным ситуациям. В ходе экстренного заседания члены группы обсудили план эвакуации пострадавших.