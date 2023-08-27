Главные новости за 27 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Основатель и руководитель проекта «Курсы разведки» и центра огневой подготовки «Восток» Александр Волошин погиб, поднимаясь на Эльбрус. Он сорвался с высоты 5 тыс. м.

На пляже санатория под Туапсе приезжий напал с ножом на женщину из-за ревности. Он не менее 15 раз ударил ее ножом.

В районе Шесхарисса на пляже Барбарина со стороны леса произошло возгорание сухой травы. Площадь пожара достигла 7 тыс. кв. м.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о мусорном полигоне в станице Полтавская. Полигон организовало ООО «МП «ЖКХ» на не предназначенной для сброса отходов производства территории. Мер к ликвидации полигона не предпринимается.

Судна «Грифон» и «Комета» будут ходить между Сочи, Геленджиком и Новороссийском до конца сентября. Зимой навигация катеров невозможна из-за плохих погодных условий.

С момента открытия движения по трассе «Таврида» в сторону Крымского моста проехало более 13 млн автомобилей. Более 11,2 млн из них составили легковые машины.

За пять лет региональные заказчики Краснодарского края опубликовали на столичном портале поставщиков 90 тыс. закупок по потребностям. Сумма заявок составила 5,8 млрд руб.

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