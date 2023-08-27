Погибшим при падении с Эльбруса оказался основатель курсов разведки в Краснодаре

Жителем Краснодара, погибшим при падении с Эльбруса с высоты 5 тыс. м, оказался основатель и руководитель проекта «Курсы разведки» и центра огневой подготовки «Восток» Александр Волошин. Как сообщает пресс-служба проекта, мужчина был командиром разведывательной группы спецназначения, ветераном боевых действий, Кавалером ордена Мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба проекта «Курсы разведки» Фото: пресс-служба проекта «Курсы разведки»

Александр Волошин был в составе группы из 14 человек. Утром 27 августа он сорвался с горы и получил травмы, несовместимые с жизнью. К 12:30 спасатели эвакуировали на вертолете его тело в поселок Терскол и передали следователям. Они выяснят причины и обстоятельства происшествия.

К поисково-спасательным работам привлекались 24 человека, три единицы техники и коммерческий вертолет.

Татьяна Ручкина

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