На пляже санатория под Туапсе приезжий 15 раз ударил женщину ножом

Под Туапсе турист напал на свою знакомую на пляже одного из санаториев. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, мужчина не менее 15 раз ударил девушку ножом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

По данным следствия, нападение произошло вечером 25 августа на пляже одного из санаториев в поселке Сосновый. 25-летний турист из Салехарда на почве ревности решил убить свою 35-летнюю знакомую. Женщине оперативно оказали медпомощь. Молодой человек пытался скрыться, но его задержали и передали правоохранителям.

В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

Татьяна Ручкина

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