За три года по трассе «Таврида» проехало более 13 млн автомобилей

С момента открытия движения по трассе «Таврида» в сторону Крымского моста проехало более 13 млн автомобилей. Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, более 11,2 млн из всех автомобилей составили легковые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

На трассе построили 19 разноуровневых развязок, которые связали ее с существующими дорогами. На протяжении дороги возвели 96 мостов и путепроводов, установили автобусные остановки, а также смонтировали пешеходные ограждения. Кроме того, для автомобилистов вдоль «Тавриды» работает 12 многофункциональных зон дорожного сервиса.

«Новая четырехполосная трасса протяженностью более 250 км стала основой автодорожной сети Крыма. Она разгрузила дороги населенных пунктов от большегрузов и сократила время в пути по маршруту Керчь — Севастополь с целого дня до 2,5 часа»,— отметил Марат Хуснуллин.

На завершающем этапе находится 8-й этап строительства трассы. Он включает реконструкцию автодороги Севастополь — Инкерман. Ввести объект в эксплуатацию планируется до 1 декабря.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram