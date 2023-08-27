Скоростные катера между Сочи и Новороссийском перестанут ходить в конце сентября

Судна «Грифон» и «Комета» будут ходить между Сочи, Геленджиком и Новороссийском до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Водоход-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Комета Экспресс» Фото: сайт «Комета Экспресс»

27 августа рейсы «Кометы» пройдут по расписанию. Рейсы «Грифона» были отменены, причины не уточняются.

Скоростной катамаран «Грифон» начал ходить между тремя кубанскими городами 3 мая. До этого два дня открытие морского сообщения откладывалось из-за шторма в море. Зимой навигация судна невозможна из-за плохих погодных условий.

Судно на подводных крыльях «Комета» начало регулярно курсировать между Анапой и Геленджиком с 5 августа после длительного перерыва. В августе и сентябре «Комета» ежедневно будет выполнять по два рейса с каждой стороны.

Татьяна Ручкина

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