За пять лет заказчики Кубани опубликовали закупки на 5,8 млрд рублей

За пять лет региональные заказчики Краснодарского края опубликовали на столичном портале поставщиков 90 тыс. закупок по потребностям на 5,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По этому показателю Краснодарский край занял третье место. Его обогнали только Московская область (458,5 тыс. закупок на 61,3 млрд руб.) и Санкт-Петербург (252,8 тыс. закупок на 28 млрд руб.). В топ-5 также вошли Пермский край — 77,4 тыс. закупок на 5 млрд руб. и Ямало-Ненецкий автономный округ — 40,7 тыс. закупок на 8,2 млрд руб.

Всего региональные заказчики за пять лет опубликовали на столичном портале поставщиков более 1,1 млн закупок по потребностям. За счет этого они сэкономили более 8,5 млрд руб. Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что ежегодно увеличивается число как региональных заказчиков, так и публикуемых закупок по потребностям. За 2022 год было опубликовано 360,5 тыс. закупок на 48,9 млрд руб., за первые семь месяцев этого года — уже более 200 тыс. закупок на почти 29 млрд руб.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram