Площадь пожара в лесу под Новороссийском увеличилась до 7 тысяч «квадратов»

На пляже в районе леса Шесхарисса пожарные локализовали возгорание сухой травы на площади 7 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ликвидации пожара участвуют работники Новороссийского, Геленджикского и Анапского филиалов лесопожарного центра и службы пожарной охраны. Всего в его тушении задействованы 52 человека и 14 единиц техники, сообщает пресс-служба лесопожарного центра Краснодарского края.

Пожар начался на пляже Барбарина на площади 0,2 га в 12:48. Предварительной причиной лесного пожара стал переход огня с земель Новороссийска. Распространение огня удалось оперативно остановить и не допустить гибель можжевелового леса.

Татьяна Ручкина

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