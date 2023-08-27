Бастрыкин требует доклад по делу о свалке в Полтавской на Кубани

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении природоохранного законодательства из-за мусорного полигона в станице Полтавская. Как сообщает пресс-служба ведомства, к ликвидации свалки не принимается никаких мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Гаряева Фото: Наталья Гаряева

Полигон организовало ООО «МП «ЖКХ» на непредназначенной для сброса отходов производства территории. Фильтрат попадает в почву и грунтовые воды, что приводит к загрязнению расположенных рядом рисовых полей. В выращиваемой растительной продукции были обнаружены вредные вещества, однако мер к ликвидации полигона не предпринимается. Захоронение мусорных отходов в станице не прекратили, ее жители из-за неблагоприятной экологической обстановки страдают заболеваниями.

После распространения ситуации в СМИ председатель Александр Бастрыкин поставил ее на контроль. В СУ СК России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело. Теперь глава ведомства Андрей Маслов должен доложить о сроках завершения расследования уголовного дела.

Мусорный полигон находится на расстоянии в 1 км от станицы Полтавской. Свалка была создана в 1992 году. Сейчас туда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов. На протяжении последних лет активисты добиваются закрытия полигона, поскольку считают его небезопасным для экологии и местных жителей.

Татьяна Ручкина

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