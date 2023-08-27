Житель Краснодара погиб после падения с Эльбруса

Житель Краснодара сорвался с горы Эльбрус, находясь на высоте 5 тыс. м. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике, он получил несовместимые с жизнью травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

ЧП произошло 27 августа около 8 часов. Турист находился в составе группы из 14 человек. К 12:30 спасатели эвакуировали на вертолете его тело в поселок Терскол и передали следователям, которые установят причины и обстоятельства происшествия. С родственниками погибшего работают психологи МЧС России.

На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Всего было задействовано 24 человека, три единицы техники и коммерческий вертолет.

Татьяна Ручкина

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