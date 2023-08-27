«Крылья Советов» обыграли «Балтику» в матче РПЛ

Футболисты самарских «Крыльев Советов» победили калининградскую «Балтику» в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Самаре встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы забили: Бабкин (52), Зотов (90+1) — Мусаев (88).

В турнирной таблице «Крылья Советов» с 11 очками занимают 4-е место. «Балтика» с 3 очками располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Крылья Советов» в домашнем матче встретятся с воронежским «Факелом» 2 сентября. «Балтика» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 3 сентября.

Мария Федотова