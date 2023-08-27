Служба безопасности Латвии заподозрила ФСБ в вербовке украинских беженцев

Служба государственной безопасности Латвии сообщила, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев. Ведомство выявило уже несколько фактов такой вербовки, его релиз приводит Delfi.

По данным проведенного ведомством анализа, как правило, вербовка происходит во время процедуры пересечения российской границы: сотрудники ФСБ выдают себя за пограничников, проводят подробные интервью беженцев, спрашивают об их биографии, контактах в украинских силовых структурах и обстановке в зонах боевых действий.

«В большинстве случаев целью углубленного допроса является информация, но в некоторых случаях за ним также следуют открытые попытки вербовки»,— говорится в сообщении Служба госбезопасности Латвии.

В сообщении отмечается, что иногда спецслужбы вербуют ищущих убежище в Латвии беженцев. Для этого они могут использовать интернет. Более подробной информации ведомство не предоставило. В заключение жителям Латвии рекомендовали не ездить в Россию и Белоруссию из-за высоких рисков вербовки и разведки.

Комментариев ФСБ России в связи с сообщениями Службы госбезопасности Латвии не было.

Анастасия Ларина