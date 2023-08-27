В лесу под Новороссийском загорелось 2 тысячи «квадратов»

В районе Шесхарисса на пляже Барбарина со стороны леса произошло возгорание сухой травы на площади 0,2 га. Об этом сообщает пресс-служба лесопожарного центра Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краевой лесопожарный центр Кубани Фото: Краевой лесопожарный центр Кубани

Задымление было зафиксировано системой дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» в 12:48. На место выехала бригада Новороссийского филиала лесопожарного центра. В 13:20 специалисты обнаружили возгорание сухой травы. По предварительным данным, причиной лесного пожара стал переход огня с земель Новороссийска.

Его распространение удалось оперативно остановить. В итоге пожарные не допустили гибель можжевелового леса. Сейчас они проводят мероприятия для локализации возгорания.

Татьяна Ручкина

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