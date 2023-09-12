Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Рынок серьезно изменился, прежние правила игры уже не актуальны»

СЕО банка «Точка» Андрей Завадских об адаптации банков к запросам рынка

За введением санкций последовал процесс адаптации российского бизнеса к новым условиям — поиск поставщиков, переход на расчеты в национальных валютах и перестройка импортных и экспортных цепочек. О том, как банки помогают предпринимателям развивать бизнес, делятся с ними экспертизой, снижают риски и меняются сами, рассказывает СЕО банка «Точка» Андрей Завадских.

СЕО банка «Точка» Андрей Завадских

СЕО банка «Точка» Андрей Завадских

Фото: Предоставлено пресс-службой «Точки»

СЕО банка «Точка» Андрей Завадских

Фото: Предоставлено пресс-службой «Точки»

— «Точка» всегда позиционировала себя как банк для предпринимателей. Что сейчас может предложить «Точка» для самой многочисленной категории — малого и среднего бизнеса?

— Глобальная миссия «Точки» — делать мир удобным для предпринимателей. Поэтому при разработке нового продукта или сервиса команда «Точки» проверяет, насколько идея соответствует нашей миссии. В 2023 году выбор банка зависит прежде всего от качества сервиса и клиентоориентированности — это те области, где мы стремимся быть первыми.

В последние несколько лет у нас появилось много нефинансовых сервисов, для пользования которыми не обязательно иметь счет в банке. Сейчас мы развиваем несколько бизнес-линий: «Точка Реклама», «Точка Нетворк» и «Точка Маркетплейсы». Всего у нас около 60 сервисов, которые облегчают жизнь предпринимателей. Вскоре мы представим сервис «Точка Навыки» — короткие прикладные курсы для бизнеса, которые можно пройти за несколько часов и получить при этом бесплатную консультацию эксперта. В каждом курсе мы даем инструменты для решения конкретных задач — для составления финансовой модели или выхода из кассового разрыва.

Еще один блок инструментов мы предусмотрели, чтобы разгрузить предпринимателя от рутинных задач и сэкономить его время: например, «Онлайн-бухгалтерия» автоматизирует сдачу отчетности в ФНС. Недавно мы внедрили в сервис «Витрина» (b2b-маркетплейс) полный цикл сделки — инструмент помогает предпринимателю найти контрагента, заключить с ним договор, быстро и безопасно провести оплату и завершить сделку с закрывающими документами.

— Российский бизнес привык к цифровым сервисам — к этому стимулирует и государство, и конкуренция в финансовом секторе. Какие технологии применяет «Точка»?

— Сейчас у нас десятки технологичных решений, которые позволяют автоматизировать разные процессы не только внутри «Точки», но и на стороне клиентов. Это и предсказательная аналитика, и чат-боты, и ML-модели, то есть модели машинного обучения. Весной мы стали первым российским банком, который «вшил» ChatGPT в поисковую строку интернет-банка. Теперь клиент может в одном интерфейсе найти ответы на важные бизнес-вопросы: когда платить налог на прибыль или как придумать маркетинговые акции для повторных покупок клиентов — все, что нужно предпринимателю, теперь в одной строке.

ИИ-технологии помогают нашим клиентам и по другим бизнес-направлениям. Внутри сервиса «Точка Маркетплейсы» нейросеть помогает продавцам создавать описание карточки товара и формулировать ответы на отзывы с онлайн-площадки. Сотрудники «Точки» тоже применяют ИИ-технологии — команда поддержки использует ML-модель, чтобы определить эмоции предпринимателя в момент его обращения в чат и как менялось настроение клиента во время общения с сотрудником банка. Так мы понимаем, на какие моменты в общении с клиентами стоит обратить внимание и что можно улучшить в коммуникации. С помощью ИИ-технологий мы учимся сегментировать клиентов и типы их бизнесов, чтобы предоставлять наиболее релевантный для них сервис.

— В этом году «Точка» получила собственную банковскую лицензию — удалось ли сделать удобным и бесшовным переход клиентов на нее?

— И да, и нет. Переход клиентов на новую лицензию — долгий и сложный процесс, который потребовал участия всей команды банка. Сопоставимых по масштабу кейсов в истории российских компаний не было. Мы упростили процесс, насколько это возможно: все данные, деньги, истории автоматически переехали, но клиентам нужно было уведомить партнеров о новых реквизитах, внести новые данные в системы CRM и 1С. Чтобы упростить процесс, мы создали механизм зеркальных счетов, когда предыдущий номер счета клиента соответствовал новому. Поменять нужно было только БИК и корреспондентский счет.

Для наших сотрудников переезд тоже стал вызовом, тогда мы впервые столкнулись с трехкратными нагрузками на все системы и «железо». Дело в том, что переезд совпал с сезонными всплесками активности по уплате налогов и взносов. Высокая нагрузка легла на службу поддержки — сотрудники получили десятки тысяч обращений от клиентов по поводу будущего их счетов. В итоге мы справились: 98% работающих клиентов перешли на лицензию «Точки» и новые реквизиты. Мы «переехали» на собственную лицензию всего за три месяца, хотя предполагали, что процесс займет не менее полугода.

— Банки сегодня стали одним из главных источников данных о международной активности компаний, которые активно перестраивали свою работу на внешних рынках. Расскажите, как меняется импорт и экспорт в этом году?

— В первом полугодии 2022 года рынок импорта практически замер — оно и понятно, бизнес попал под санкции. Из-за этого предпринимателям-импортерам пришлось отказаться от работы в привычных долларах и евро и искать другие варианты. Но уже в начале этого года мы увидели, что предприниматели смогли перестроиться и не «просесть» в показателях.

По нашим данным, в сравнении с досанкционным 2021 годом объемы импорта выросли на 13%, количество импортеров среди ИП выросло в 1,5 раза. Такой эффект мы связываем с развитием маркетплейсов. Кроме того, почти в четыре раза выросло количество компаний, участвующих в длинных цепочках: импорт из Китая — Россия — экспорт в страну ближнего зарубежья. Примерно половину от общего числа импортеров составляет бизнес старше пяти лет, но «малышей» тоже немало — предпринимателей, которые зарегистрировали бизнес менее двух лет назад, среди импортеров около 30%.

— С какими сложностями сталкиваются МСП при выходе на внешние рынки?

— Внешнеэкономическая деятельность сильно отличается от внутристрановых закупок с точки зрения документооборота и процессов. Есть ряд сложностей, с которыми придется столкнуться начинающему импортеру, но все они решаемы. Первое и главное — найти надежного поставщика. На этом этапе предпринимателей пугает, что поставщик окажется недобросовестным и обманет. Еще один страх — товар будет худшего качества, соответственно, продать его будет сложнее. Чтобы избежать таких «сюрпризов», мы рекомендуем лично знакомиться с поставщиками. Например, на профильных выставках, как зарубежных, так и в РФ.

Вторая сложность — международная логистика. Чаще всего наши клиенты из числа МСП, закупая товар за границей, не набирают его на целый контейнер, а значит, им нужен сборный груз: это дороже и сложнее, нужно найти, с кем объединиться, подобрать сочетающиеся грузы. Но есть варианты, о которых забывают: импортеры часто используют морские контейнерные перевозки, но доставить груз можно и по земле, и по небу. Третий пункт — это документооборот по ВЭД и риски штрафов. Чтобы избежать проблем, бизнес закупает импортные товары через посредников с профильной экспертизой, которые берут связанные с доставкой риски на себя, но эти задачи можно решить и в «Точке» — у нас есть специальные продукты для поиска поставщика и таможенное оформление. Другая сложность — это финансирование, потому что импортная поставка чаще всего предполагает 100% предоплаты за товар и за логистику. С учетом длительной доставки, порой до четырех месяцев, предприниматель на долгий срок теряет деньги из оборота. Мы стали экспертами в ВЭД за последние несколько лет и готовы делиться знаниями с участниками рынка. Вскоре мы проведем конференцию, где на реальных кейсах разберем вопросы международных платежей, закупок, логистики и поищем решения.

— В каких валютах сейчас происходят расчеты бизнеса? Сократились ли долларовые расчеты?

— Доля доллара и евро по рынку с 2021 года снизилась почти в полтора раза от общего объема валютных платежей. Среди клиентов «Точки» в 2021 году на доллары и евро приходилось 95% платежей, в этом году этот показатель снизился до 20%. Количество стран, с которыми предприниматели могут рассчитываться в этих валютах, сильно сократилось. Главная валюта, в которой работают предприниматели сейчас,— это китайский юань. «Точка» и ранее была ориентирована на Китай, но бизнес чаще рассчитывался с партнерами из этой страны в долларах, а сейчас — в юанях. Именно поэтому доля предпринимателей, работающих в юанях, среди наших клиентов выше, чем в целом по рынку. По нашим данным, 66% от общего объема трансграничных платежей происходят в этой валюте. Для сравнения, всего пару лет назад этот показатель составлял 2,8%.

В целом рынок за последние два года перестроился на работу в нацвалютах. Популярность набирают казахстанские тенге, турецкие лиры, грузинские лари, сербские динары. Сейчас топовые направления для импорта — это Китай и Гонконг, Ближний Восток и страны СНГ, которые занимают 61% от общего объема зарубежных поставок. В досанкционный период на эти страны приходилось всего 29% от общего объема импорта, а лидером были страны ЕС, занимавшие 35% от рынка. Некоторые страны готовы принимать платежи за товар, который отправится в РФ, в рублях. Поэтому тренд последнего года в «Точке» — трансграничные рублевые платежи. Например, 42% трансграничных платежей в рублях уходит в Белоруссию, такие платежи принимают Турция, Киргизия, Казахстан и Армения.

— Вслед за перестройкой рынков изменился ли запрос малого бизнеса к вам как к проводнику ВЭД — или эти потребности стандартные?

— Сейчас главный запрос отечественного бизнеса — беспрепятственный перевод платежей в другие страны. Наши клиенты продолжают работать с зарубежными партнерами, но с поправкой на то, что теперь расчеты происходят в валютах «дружественных» стран. Мы сопровождаем расчеты в китайских юанях, казахстанских тенге, турецких лирах, армянских драмах, грузинских лари, сербских динарах и даже индийских рупиях. Доллары у нас тоже есть, но «ходят» они только в восточные страны и СНГ.

Расширение перечня «рабочих» валют — не единственное, что мы делаем как банк, помогающий бизнесу строить международные бизнес-отношения. В последний год мы сфокусировались на создании сервисов, которые помогают клиентам организовать зарубежную доставку — от выбора поставщика и до растаможки товара. Мы запустили сервис, который помогает выстроить цепочку поставок из Китая, подобный сервис есть и для предпринимателей, которые работают с Турцией и Ближним Востоком. У нас есть таможенный калькулятор для расчета таможенных сборов, пошлин и НДС. Недавно запустили сервис по «ловле» курса: как следует из названия, с ним предприниматель может купить валюту по наиболее выгодному курсу.

За последние полтора года рынок серьезно изменился, прежние правила игры уже не актуальны. Но мы гибкий банк и стараемся быстро перестраиваться под запрос клиента, чтобы наши сервисы оставались одними из самых удобных и понятных на рынке.

Екатерина Ершова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...