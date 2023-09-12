Умный подход к наблюдению

Нейросеть VIJU совместно с одним из крупнейших застройщиков находится на этапе реализации принципиально нового решения для российского строительного рынка: информационно-аналитической платформы видеоданных, которая позволяет автоматизировать процесс выявления нарушений, предотвращать нештатные ситуации и обеспечивать процесс видеонаблюдения и контроля безопасности без участия операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ГП «ЕВРОСЕРВИС» Фото: Предоставлено пресс-службой ГП «ЕВРОСЕРВИС»

Новый продукт VIJU был запущен в августе на стройках в Москве. Без внедрения систем контроля взаимодействием с камерами для стройплощадок, парковок, готовых домов и других объектов занимаются десятки операторов в круглосуточном режиме. Выявление чрезвычайных происшествий, информирование партнеров и регулирующих органов осуществляется в ручном режиме, что значительно увеличивает срок реагирования и масштаб последствий. Информационно-аналитическая система VIJU исключает человеческий фактор: продукт обеспечивает слежение за исполнением обязанностей и соблюдением техники безопасности работниками на объекте, моментально оповещая службы безопасности о фактах нарушений или нештатных ситуациях. На данный момент система работает в тестовом режиме.

В частности, мониторинг видеопотока нейросетью VIJU помогает выявлять кражи, различные нарушения, вплоть до ношения касок, а также предоставляет весомые аргументы в случае споров с подрядчиками. Система среагирует на пересечение квадрата, в котором находятся материальные ценности, перебрасывание предметов через забор и прочее. Такие моменты фиксируются и передаются на тревожный монитор, где на них реагирует уже непосредственно оператор.

Экономия средств на видеоконтроле и повышение его эффективности — лишь одна задача, которую решает нейросеть VIJU. Система является комплексной, но опции подбираются под нужды заказчика индивидуально, чтобы задачи бизнеса были решены без дополнительных и неактуальных затрат. VIJU предполагает детекцию огня и дыма, контроль сигнализации и доступа, помогает выявлять возгорания, следит за работой подрядчиков, ношением СИЗ, интегрируется в различные ERP-системы и забирает на себя обязанности сотрудников центра мониторинга, а также СБ: одной из важных функций является и контроль различных систем безопасности. Прорабатываются возможность выявления на территории открытых люков и инструменты анализа данных.

Также нейросеть сохраняет отснятый с камер материал в облачном сервисе на протяжении 30 дней. Внутри видеоархива можно осуществлять интеллектуальный поиск, который позволит оперативно установить детали происшествий или найти аргументы в случае споров с подрядчиками. Возможен поиск конкретного человека или группы людей, конкретного автомобиля или техники, оставленный в зоне предмет, поиск по габаритам, цвету или времени пребывания объекта в конкретной зоне.

Вне зависимости от типа камеры и производителя платформа VIJU добавляет их в единую систему, в том числе при появлении новой подконтрольной локации или объекта. Временно конкретные камеры можно отключить или, наоборот, включить, собрать статистику по их работоспособности. Доступ к камерам и данным может быть передан как одному сотруднику, так и группе людей. Эти специалисты смогут как просматривать видео с любых доступных камер в режиме онлайн, так и работать с архивным материалом. В перспективе запланирована интеграция системы с картографическими сервисами «Яндекс» и 2ГИС. В случае некоторых камер возможно получение прямых ссылок для их встраивания на внешние ресурсы, например сайт компании-застройщика.

Новый проект реализуется в рамках долгосрочного партнерства VIJU и ГК «Самолет»: на объекты застройщика уже было внедрено решение по мониторингу башенных кранов. Это позволило прогнозировать график работы крана, сверять план с фактом, определять причины простоя и возможных недоработок с помощью умных датчиков, видеоконтроля и нейросети.

Ольга Мухина