«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с московским «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Казани встреча завершилась со счетом 2:2. Во втором тайме «Динамо» осталось в меньшинстве.

Голы забили: Даку (45+1, пен.), Фамейе (90+5) — Макаров (60), Скопинцев (75).

В турнирной таблице «Рубин» с шестью очками занимает 11-е место. «Динамо» с 11 очками располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Рубин» в гостях встретится с «Пари Нижний Новгород» 2 сентября. «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом» 3 сентября.

Мария Федотова