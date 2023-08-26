«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Петербурге встреча завершилась со счетом 4:0.

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Голы забили: Сергеев (8), Кассьерра (30, 68), Клаудиньо (45+1).

В турнирной таблице «Зенит» с 13 очками занимает второе место. «Урал» с 13 очками уступает ему по дополнительным показателям и располагается на третьей позиции.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с московским ЦСКА 3 сентября. «Урал» в домашнем матче встретится с грозненским «Ахматом» 2 сентября.

Мария Федотова